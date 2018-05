Las bases de Podemos relegan a Tania Sánchez al cuarto puesto

Lo sorprendente habría sido un resultado diferente. Íñigo Errejón se confirma como cabeza de lista para la candidatura de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en la próxima legislatura. Y lo hace con un contundente 98% de los votos a favor de su «lista de unidad» y de su proyecto «Sí Madrid 2019». No lo ha tenido difícil, a pesar de precipitar la presentación de su proyecto tras el resbalón de su compañera Carolina Bescansa con el canal en línea Telegram, donde publicó por error un borrador que ponía en evidencia algunas grietas internas en la formación morada. No obstante, con la facción anticapitalista fuera de juego después de que comunicaran su paso a un lado por desacuerdos con el formato de las elecciones primarias y un único oponente poco conocido –el independiente Emilio García Palacios–, la victoria del mediático Errejón estaba más que asegurada.

Las votaciones han durado cinco días y se cerraron ayer a las 12:00 horas y, tras ocho horas de recuento, Podemos convocó una rueda de prensa para anunciar lo que toda la opinión pública había augurado ya. El encargado de dar los resultados de estas primarias fue Fran Casamayor, Secretario de Organización de Podemos en la región, que se mostró muy optimista ante la alta participación de la militancia: «La militancia ha marcado con su papel en estas primarias el pistoletazo de lalida para recuperar las instituciones en Madrid y ponerlas a disposición de los ciudadanos», ha extrapolado tras informar de que ha votado más de la mitad de su censo –esto es, casi 20.500 participantes–.

Pero, aunque el triunfo del que fuera la mano derecha de Pablo Iglesias no ha impresionado a nadie, la primera lista derivada de estas primarias sí ha traído una sorpresa con los nombres que siguen a la cabeza de lista: la militancia de Podemos ha relegado un puesto a Tania Sánchez, que en la apuesta de Íñigo Errejón y Ramón Espinar aparecía como número dos. En su lugar, los votantes han querido colocar a Clara Serra, otorgándole una confianza que la oponente del líder nacional no ha conseguido ganarse. Aún así, la formación insistió ayer en su primer comunicado tras el recuento de las votaciones, que la lista resultante está todavía «en bruto»: «Este orden de nombres no es el definitivo; aún tenemos que aplicar la corrección de género para poder presentar la lista definitiva», advirtió el secretario. Esto, para mala fortuna de Tania Sánchez, significa que la candidata tendrá que conformarse con un puesto menos del que ha conseguido, por debajo de Ramón Espinar.

Además, los morados han insistido también en la necesidad de «llegar a acuerdos con otros grupos simpatizantes a Podemos» antes de cerrar la lista definitiva: «Desde aquí invitamos a los compañeros anticapitalistas a hablar; Podemos es más plural con ellos, más rico», se dirigió al bando más discordante. Un momento que Casamayor aprovechó para resaltar la unidad de la agrupación y de su candidatura: «Podemos ha madurado, Podemos no es el mismo que el Podemos que se presentó en 2015; éste es capaz de solucionar sus problemas internos».

Con vistas ya en las elecciones, el partido se mostró ayer muy optimista, haciendo referencia al buen resultado de «la opción de cambio»: «Es hora de una nueva etapa en Madrid, de hacer las cosas bien de derrocar al PP y sacarles de Sol».