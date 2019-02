La plataforma Más Madrid fue registrada ayer jueves en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, por lo que tanto Manuela Carmena como Íñigo Errejón se presentarán con esta fórmula legal a las elecciones municipales y regionales, respectivamente, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Más Madrid ha decidido concurrir como partido político "instrumental", al estilo de Ahora Madrid hace cuatro años y de las decenas de marcas que se crearon hace cuatro años por toda la región en el ámbito municipal porque la otra opción barajada, la de agrupación de electoral, les resulta más compleja y difícil de aplicar.

No obstante, las mismas fuentes han explicado que Más Madrid no se organizará como un partido político al uso. De hecho, la alcaldesa siempre ha destacado que no pertenece a ningún partido político y que precisamente creó la plataforma para que las personas ajenas a la políticas que quieran participar lo hagan "en igualdad de condiciones".