La segunda y última sesión del pleno de investidura de la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado poco después de las diez de la mañana con las intervenciones de los representantes de los seis grupos parlamentarios.

Ayuso marca las distancias con Vox con pequeñas concesiones

“Se que el apoyo de Vox no es un cheque en blanco y no estaremos de acuerdo en muchas cosas, pero hoy tengo que destacar lo que nos une”, ha afirmado la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha mostrado firme pero conciliadora en respuesta a la intervención de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en el debate de investidura en la Asamblea de Madrid. Ayuso no ha tenido ambages en pedir la confianza a los votantes de Vox sabiendo “que no es un cheque en blanco y que tendremos una oposición férrea y muchas veces no estaremos de acuerdo”, pero con la intención de poner hoy sobre la mesa “lo que nos une”. “Precisamente ahora, en un tiempo en el que se está fragmentando la convivencia, los partidos políticos que en Madrid queremos otra cosa nos tenemos que entender, por eso les pido su confianza”, ha insistido. Con todo, ha marcado las diferencias entre los de Abascal y el PP en determinadas cuestiones que ha demandado Monasterio. En primer lugar ha señalado su defensa “a ultranza del estado de las autonomías”, que Vox quiere eliminar, porque ha permitido que durante los peores años de la crisis “Madrid pudiera caminar libre, bajar impuestos y crear todos aquellos servicios que tanto irrita a la izquierda”. También ha puntualizado que la deuda de la Comunidad de Madrid es la segunda menor de España, sólo por detrás de El País Vasco que cuenta con un concierto económico distinto. “No obstante, no nos podemos relajar y hay que ser más austeros”, ha reconocido, y ha explicado que pese al aumento de siete a trece consejerías se van a reordenar las competencias para que no haya un excesivo incremento del gasto. Ayuso también ha marcado distancias con Vox en cuanto a la libertad de las familias sobre la educación de sus hijos, que comparte, pero puntualizando que sigue siendo necesario educar en libertad y toleración. “Entiendo su preocupación con las competencias que se dan dentro de los colegios”, ha concedido la candidata popular, y por ello ha anunciado una nueva medida que será que la libertad educativa para que los padres puedan conocer de antemano los contenidos que se van a impartir y decir que en las cuestiones extracurriculares, sus hijos no atiendan determinados talleres o charlas si así lo consideran. “Lo defiendo, pero también que se hable de diversidad y valores constitucionales, así como que la identidad sexual de una persona no puede ser nunca estigmatizado. Hay sitio para todos en la Comunidad de Madrid, afortunadamente”, ha concluido.

Monasterio: "Nos no somos parte ni queremos serlo de este Gobierno"

La líder de VOX en la Asamblea de Madrid ha afirmado en su intervención en el debate de investidura que “no somos parte ni queremos serlo de este Gobierno. Tampoco sus socios”, en referencia al futuro Ejecutivo que conformarán Ciudadanos y el Partido Popular de Díaz Ayuso. En lo que se refiere a la negociación de los últimos meses, Monasterio ha aseverado que “no somos chantajistas, pero no toleramos ninguna extorsión. No aceptamos que traten a nuestros votantes como apestados. Vengan de donde vengan esas extorsiones, no retrocederemos ni un milímetro, por mucho que nos intenten presionar”. Y ha añadido: “Somos clave para facilitar la investidura y aprobar los presupuestos”. Tras abordar algunos de los puntos clave de su programa como la natalidad, su oposición al aborto o a los vientres de alquiler, Monasterio ha hecho una larga reflexión sobre la familia. “Los que aguantaron la crisis fue gracias a ella. Nos dirán que reivindicar la familia es de fachas, pero si no existieran, ¿dónde aprenderían qué es el esfuerzo?”, se ha preguntado la portavoz. En referencia a la votación ha sostenido que “Ayuso y Aguado necesitan nuestros votos, Vox ha demostrado altura de miras y generosidad”. Según Monasterio, “Hemos mostrado nuestra mejor voluntad, pero no pueden contar con nosotros. Tendrán que renunciar a alguna de sus 155 medidas”. “Les adelanto que Vox no renuncia a ninguno de sus contenidos programáticos. Se inicia una nueva etapa después de esta votación”. La portavoz de VOX, Rocío Monasterio, ha añadido: "No hemos llegado aquí para que todo siga igual. Estamos aquí para acabar con el consenso progre. Pero ello no implica que regalemos nuestros votos". Monasterio ha asegurado que "Prosperidad, libertad y legalidad" son sus principios y que se deben al español común al que la izquierda llama "facha o nazi" por querer educar en castellano a sus hijos o defender la unidad de España.

"Una campaña deleznable"

La candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid ha respondido a las críticas de la portavoz de Podemos, Isabel Serra, y de la de Izquierda Unida, Sol Sánchez, de forma contundente. “La izquierda tiene poca cintura a la hora de resultados electorales, piensan que los madrileños son estúpidos, creen que les gusta sufrir a los empresarios y a las familias. Son idiotas y ha tenido que venir la izquierda a explicarles lo que es correcto y lo que no”. En lo que se refiere a las informaciones publicadas que la relacionan con presuntas irregularidades, Díaz Ayuso ha insistido en que está siendo víctima de “la campaña más machista y deleznable que se ha hecho contra una candidata que es mujer. Me enfrento a los diputados más machistas que me he encontrado en mi vida, metiendo a la familia, con medias verdades. Desacreditando el proyecto de libertad de Madrid”. En referencia a la relación del líder de Vox, Santiago Abascal, con el gobierno de Esperanza Aguirre, la candidata popular ha insistido en que “Abascal trabajó en Madrid tras vivir en el entorno de ETA, pero parece que los ultras somos nosotros. Se permiten el lujo de insultar a los demás, a darnos lecciones de democracia”. En este sentido, acusa a la izquierda de tratar de "desacreditar" a este partido "para tratar de arrinconarlo ante el acoso en las instituciones y el acoso mediático" a los que están siendo "sometidos", en su opinión, tanto PP como Cs y Vox.

Serra centra su discurso en la corrupción