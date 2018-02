Podemos «aprieta» al PSOE para que presente una moción contra Cifuentes

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid lanzó ayer un dardo envenenado a sus dos adversarios. El secretario general de la formación morada, Ramón Espinar, instó al PSOE desde los pasillos del Parlamento regional a presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes. El motivo es que a su juicio la presidenta regional «cada dos meses tiene que explicar si es o no corrupta». La maniobra –que desde el PSOE-M se rechazó– sirvió a Podemos para presionar a los socialistas y alentar al sector del partido que pide una oposición más dura contra el PP, y a su vez llevar hasta el Pleno la polémica de la semana, que ha salpicado a Cifuentes.

Detrás de la afirmación de Espinar estaba la declaración «bomba» de Francisco Granados del lunes en la que implicó a Cifuentes en la supuesta contabilidad «B» del PP de Madrid en dos campañas electorales tras asegurar que por entonces formaba parte del «grupo de poder» de la formación popular por mantener una relación sentimental con el ex presidente de la Comunidad, Ignacio González.

Las acusaciones de Granados sacudieron la Puerta del Sol: la presidenta del Gobierno regional anunció una querella contra el ex consejero del Ejecutivo de Esperanza Aguirre implicado en la «trama Púnica» y denunció el machismo de sus palabras.

De la posibilidad de que la moción sea presentada no habló el portavoz de los socialistas en el Parlamento regional, Ángel Gabilondo. El encargado de descartarla fue el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, por considerarla «aritméticamente inviable», ya que Ciudadanos no la apoyaría y los números no darían a la pinza PSOE-Podemos para conseguir la necesaria mayoría absoluta.

Sin embargo, sólo con proponerla ante los micrófonos de Prensa, Espinar puso un altavoz al sector más duro del socialismo madrileño que un día antes pidió en boca del presidente del PSOE-M y ex alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, dar un paso al frente como líderes de la oposición. Sucedió en la reunión de la Ejecutiva regional del partido en la que Robles llamó a los suyos a no «desaprovechar» el momento que está viviendo Cifuentes en la Asamblea referencia a las polémicas por la Comisión de Corrupción y a la declaración de Granados en medio de un clima de máxima tensión con Ciudadanos. Según explicaron a este periódico fuentes socialistas, Robles pidió al partido que presentara la moción incluso aunque a priori no le salgan las cifras para que prospere. Sin embargo, el líder del PSOE-M le quitó importancia a la reclamación del «histórico» ex alcalde de Fuenlabrada: «Simplemente fue una opinión y ahí se quedó, en una opinión del presidente del partido. A día de hoy no la veo viable».

Ningún partido quedó al margen del «run-run» de la moción. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, tachó directamente de «broma» la posibilidad de que se presente, tras las acusaciones del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados: «Ninguna base tiene esa moción de censura, esa moción debe ser una broma; más por unas declaraciones de un señor que ha estado en la cárcel por unos delitos gravísimos, ya que tenía en el altillo de su casa millones. Está intentando esquivar la acción de la Justicia acusando a otras personas sin pruebas. No es serio que se plantee una moción de censura», dijo en los pasillos a Ep. Ignacio Aguado lanzó sus críticas contra los socialistas: «Pediría al PSOE primero que se aclarasen entre ellos. Le recuerdo a Franco que con este tipo de discrepancias internas lo más preocupante es que no tengan un proyecto para la Comunidad». Aguado aclaró que no apoyarán la moción de censura siempre que el PP siga cumpliendo con el pacto de investidura con el que accedió Cifuentes a la Comunidad.

Dancausa lleva al TSJM el Pacto regional de la Justicia

El Gobierno nacional ha interpuesto un recurso contra el Pacto de la Justicia, que Cifuentes alcanzó en agosto con los sindicatos. La Delegación del Gobierno, que dirige Concepción Dancausa, ha pedido a la Abogacía del Estado que interponga un recurso al atender a la Dirección General de Costes que señaló que el incremento salarial de un 7% acordado es contrario a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que fijó un 1%.