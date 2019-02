Dos butacas de cuero, un pequeño escenario y una pantalla. Poca puesta en escena más necesitaron Manuela y Carmena e Íñigo Errejón para meterse en el bolsillo a unos 2.000 simpatizantes que acudieron esta mañana a La Nave de Villaverde. A las 12:00 horas, con media hora de retraso, sonaron los primeros aplausos y comenzó la puesta de largo oficial de Más Madrid, la plataforma creada por Manuela Carmena y que con la incorporación de Íñigo Errejón ha provocado un auténtico cisma en la izquierda madrileña. “Somos más de 10.000 personas inscritas en la web”, dijeron durante la presentación, poco antes de que los candidatos hicieran acto de presencia. La alcaldesa, en silla de ruedas, ayudada por la teniente de alcalde Marta Higueras y en segunda instancia por Errejón, fue la primera en tomar la palabra ante la ovación del público. En primera línea se encontraban destacados errejonistas como la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre; la diputada por Podemos Tania Sánchez y la portavoz de la formación morada en la Asamblea Clara Serra. Por el lado de Carmena acudieron concejales como Inés Sabanés, Nacho Murgui, José Manuel Calvo y Guillermo Zapata, entre otros. “Gracias por venir a este desayuno atípico que os hemos montado”, empezó Carmena. “He venido aquí a contaros lo que han sido estos cuatro años liderando el Ayuntamiento”. Y añadió, aludiendo a sus célebres magdalenas, por aquello de que se ofrecía a los asistentes un desayuno, como “las magdalenas de Madrid”. “Me costó repetir. Me decían que siguiera. Y al final me rendí. Mi condición era que, si había una plataforma detrás, estaba dispuesta a seguir. Hemos cambiado el ciclo, hemos conseguido acabar con un Madrid que no nos gustaba nada. Si queréis continuar, está hecho”, prosiguió. Carmena afirmó que ella y Errejón comparten la idea de “gobernar para todos”, lo que le valió para ceder la palabra al candidato de la Comunidad de Madrid. “Compartimos un deseo: volver a reunir a los madrileños y madrileñas. Las políticas de la desigualdad, del pelotazo, de la improvisación, nos han desunido. Ante la gente que obliga a elegir trincheras y que reparten carnets de buenos y malos españoles, Madrid es otra cosa. Es un puerto seco, un lugar de encuentro, una ciudad y región próspera y libre y tolerante. No queremos que la ciudad y comunidad vayan cada una por su lado. Durante estos cuatro años hemos tenido un gobierno en la alcaldía y un comité de oposición en la Puerta del Sol. Queremos un Gobierno de la Comunidad y una alcaldía que se echen una mano”. “Este chico sabe de política, qué bien hablas”, le dijo Carmena de forma espontánea. A partir de ese momento, el acto se convirtió en un mitin en contra el Gobierno que preside Ángel Garrido

Críticas a Garrido

La alcaldesa aseguró que el “objetivo fundamental es que Madrid fuera una ciudad solidaria. Es un rompeolas de todas las Españas, como decía Machado. La esencia de Madrid es la solidaridad”. Ante esto, el Ayuntamiento tiene la “responsabilidad social de liderar ese proceso solidario, pero necesitamos a la Comunidad”. Carmena recriminó la labor de Garrido en materias como la educación. “Un elemento clave ha sido preocuparnos de que en Madrid hay 100.000 bebés de 0 a 3 años”, una etapa educativa sobre la que el Ayuntamiento tiene competencias para legislar. “Un Ayuntamiento como el nuestro tenía que dedicarse a los niños. Por eso, debíamos acabar con las estructuras de discriminación. Sabemos que hay unas rentas diferentes entre distritos. Queríamos tener las mejores escuelas infantiles. Con el dinero que está dispuesta a invertir la Comunidad, los niños no van a tener la educación que deben tener ni comen bien, ni tienen un buen mobiliario. Preferimos dedicar más de nuestro presupuesto y nos costó 30 millones al año. ¿Cuántas escuelas infantiles ha hecho la Comunidad de Madrid? Ninguna. Nosotros, trece”, dijo. En ese momento, desde el escenario se anunció que el hastag #arrancamasmadrid era “trending topic” nacional. “Os preguntaréis por qué arrancamos así, hablando de colegios públicos. Lo hacemos porque es una declaración de intenciones. Le queremos dedicar tiempo a Madrid”, dijo Errejón. “Se han convocado unas elecciones. España está lleno de cigarras, que hacen ruido, pero no ayudan. Queremos hormigas que trabajen. Somos de izquierdas, queremos justicia social, igualdad de oportunidades, y eso pasa por los colegios, institutos y universidades públicas. Eso no sólo para los votantes de Más Madrid, es para todos. Nuestra forma de amar Madrid y España es convertirla en una escuela”, prosiguió, y arremetió contra el Ejecutivo regional. “No es que el Gobierno de la Comunidad se haya equivocado. Están a la cola de inversión por habitante y a la cabeza del gasto por cada niño que va a la escuela. Después de Hungría, somos una de las regiones en Europa que más segregan: la igualdad depende de dónde hayas nacido, y eso nos hace ser una comunidad más pobre. En esta comunidad nacen niños y niñas que podrían ser científicos y arquitectos, y nunca contribuirán con sus capacidades”

Para llevar esto a cabo, “hay que elevar al 5% del PIB en educación, ponerse con un plan de infraestructuras, con contratos que no vayan a lo más barato, con alimentos en las escuelas que se compren aquí.... Queremos una escuela pública de kilómetro cero. Para que los padres puedan elegir, necesitamos escuelas públicas también en los barrios de nueva construcción. Hay que dotar de recursos a los docentes”. Errejón anunció que su Gobierno construirá una red de escuelas infantiles en la Comunidad, lo que permitiría “conciliación entre la vida laboral y familiar”.

¿Qué se preguntan los madrileños?