“Un gobierno de PSOE con Ciudadanos es de derechas”

En el penúltimo minuto, «a y 58», se logró el pacto entre Unidas Podemos, Izquierda Unida y Madrid en Pie para concurrir juntos a las elecciones autonómicas con la ristra de partidos como nombre de la coalición. Al frente, una joven madrileña y licenciada en Filosofía de 30 años con una legislatura como diputada regional a sus espaldas, encargada de la vicepresidencia en la Comisión de Políticas Sociales y Familia y portavoz en la de Juventud, que llegó también en apenas semanas como cabeza de lista de Podemos después de la salida de Íñigo Errejón.

¿Cómo vivió la salida del anterior candidato?

La viví con preocupación. Era una situación complicada en la que había que dar una respuesta. Estuve pensándomelo y decidí dar un paso adelante y asumir esta responsabilidad porque creo que las mujeres también demostramos una y otra vez, y nos lo está diciendo el feminismo, que en los momentos difíciles hay que sostener y cuidar lo colectivo.

Todo ello mientras Izquierda Unida y Anticapitalistas planteaban otra candidatura.

Durante estas semanas hemos hecho lo posible por llegar a una candidatura unitaria. Lo hemos hecho debatiendo de programa, también sobre cómo vamos a tener un grupo parlamentario que realmente responda a ese programa y que se vincule con sus organizaciones políticas pero tenga como principal objetivo cambiar la vida de los madrileños. Durante esos días lo veía con preocupación porque había muchísima gente que nos estaba mirando, de los movimientos sociales, votantes de izquierdas, que no estaba comprendiendo como no podíamos ir conjuntamente. Cuando conseguimos por fin ese acuerdo ha habido muchísima gente que me dice la alegría que ha supuesto y el orgullo que supone que hayamos puesto lo colectivo por delante de los intereses individuales o partidistas y, en segundo lugar, que hayamos reconocido que la diversidad y la pluralidad es un elemento positivo y nunca negativo.

Después de lograr el acuerdo, ¿cómo están preparando el programa electoral?

Hemos estado hablando con organizaciones sociales y colectivos de todo Madrid y a partir de ahí hemos elaborado un programa también en torno a lo que hemos estado trabajando estos cuatro años en las instituciones los que hemos podido ver lo que estaba bien y lo que hay que mejorar.

¿Cómo se plantea la campaña habida cuenta de que Izquierda Unida y Madrid en Pie sí se presentan en el Ayuntamiento de Madrid pero Unidas Podemos no?

Todavía estamos hablándolo pero desde luego va a haber actos conjunto de la candidatura a nivel autonómico y eso va a consistir también en ir a los territorios e ir a los municipios. Allí donde las candidaturas no sean conjuntas a nivel municipal respetaremos a los municipios y no estaremos apoyando una u otra candidatura.

¿No habrá actos conjuntos con Madrid en Pie e IU en la capital?

Entiendo que sea complejo.Esto pasa en varios municipios, que vamos en candidaturas diferentes. Lo que vamos es a hacer las cosas lo mejor posible para que las candidaturas que hay en los municipios puedan explicar sus propuestas y trabajar lo mejor posible sin generar daños innecesarios.

¿Para que no se vea la división?

Allá donde vayamos separados se verán inevitablemente esas divisiones.

¿Cómo aglutinará a los votantes de izquierda?

Unidas Podemos es el mejor antídoto contra las ideas de extrema derecha vengan de donde vengan. Y el PSOE lo que nos intenta convencer es que quedarnos como estamos es la solución a nuestros problemas. Eso no es ninguna solución y desde luego que un Gobierno del PSOE con Ciudadanos es un Gobierno de derechas.

¿Y cómo se diferenciará de Más Madrid?

En primer lugar con el pacto se ha demostrado nuestra voluntad de tener una candidatura unitaria precisamente por poner por delante los objetivos colectivos y los intereses de los madrileños a cualquier interés individual. Respecto a cómo nos vamos a diferenciar yo creo que hay diferencias claras que tienen que ver con que nosotros tenemos un proyecto detrás, un proyecto colectivo que ha trabajado aquí durante cuatro años pero que también tiene un proyecto a nivel estatal, que es fundamental tener un proyecto a nivel estatal. Respecto a las propuestas concretas aún no conozco las propuestas del programa de Más Madrid.

¿Cuáles son sus líneas rojas para formar Gobierno mediante un pacto?

Isabel Díaz Ayuso, la antifeminista que hacía favores al conseguidor de la Púnica, puede gobernar gracias a VOX, un bloque reaccionario que está usando los derechos de las mujeres como principal enemigo. Y tenemos a Gabilondo echado en brazos de Ciudadanos diciendo que está dispuesto a gobernar con ellos. Nosotros tenemos que trabajar para que el resultado sea que hay un gobierno de izquierdas en el que Unidas Podemos tenga la máxima fuerza posible Es fundamental que haya un acuerdo de izquierdas pero solo lo vamos a hacer si es en base a un programa que interesa a los madrileños. Eso significa que si hay una reforma fiscal, que haga que los pobres dejen de pagar lo que no pagan los ricos y que se grave el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. En segundo lugar, si se acaba con los desahucios y se hace un parque público de 40.000 viviendas y, en tercer lugar, si se revierten las privatizaciones y las externalizaciones de los servicios públicos.

¿La Operación Chamartín será otra línea roja?

Si depende de mi voy a hacer todo lo posible para que votemos no a la Operación Chamartín.

¿Prefiere apoyos puntuales o entrar en el Gobierno?

Lo importante es si somos capaces de obligar a que un Gobierno de izquierdas aplique un programa que revierta esas privatizaciones de los servicios públicos, que garantice empleo de calidad y acabe con los desahucios. Pero desde luego si la correlación de fuerzas es tal que consideramos que es positivo entrar en ese gobierno, lo haremos, porque también hemos comprobado estos años los límites que hay estando en la oposición. Si me preguntas concretamente sobre cuáles son las consejerías que para mí son fundamentales, son la de Políticas Sociales y la de Economía y Hacienda.

¿Cree que la llegada de VOX va a atascar la política madrileña?

Espero que tengan tan poca representación que no puedan atascar la política madrileña.