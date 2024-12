Un abogado advierte de los fallos que no debes cometer cuando compartes un décimo de Lotería de Navidad

La Navidad no se compara a ninguna otra fiesta, puesto que, sus valores y principios son promovidos por sentimientos y no por imposiciones. La verdadera esencia de esta época se fundamenta en su razón de ser, en su afán por compartir. Por tanto es imposible no vislumbrar un atisbo de esperanza siempre que se acercan estas fechas en el calendario. Hay quienes aseguran que el pistoletazo de salida lo da la Lotería de Navidad, que a su vez se corresponde con el inicio de la festividad en colegios, institutos y universidades, algo que, aunque no deja de ser anecdótico, nos habla de la coincidencia y la suerte, conceptos compartidos en el tiempo.

Para ello, familias enteras aprovechan para, anualmente, compartir su felicidad y su amor al prójimo. No obstante, la cruz de la moneda se centra en una falsa expectativa creada por aquellos que en realidad lo de compartir les viene demasiado grande. El Sorteo Extraordinario es muy bonito cuando no toca, puesto que, no hay ningún peligro aparente. Si no le toca a nadie, se reparte entre todos. Claro la adversidad llega cuando se produce el efecto contrario, cuando los esféricos que salen de la rueda coinciden con la combinación de tu boleto. Aquí llega el drama.

En este contexto, la amistad se doblega a un segundo plano. Por tanto, según los expertos, aunque nos queramos mucho con aquella persona con la que compartimos Lotería de Navidad todos los años, lo más recomendable es compartir también algo que atestigua la posesión a partes iguales del décimo en cuestión, por si las moscas. Sin ir más lejos, la hemeroteca de este evento nos ha dejado algunos casos que corroboran lo que se menciona en este artículo, porque el dinero todo lo corrompe. Es por eso pertinente ser precavidos y cautelosos con lo nuestro, lo de todos.

Los consejos de los abogados para compartir Lotería de Navidad

En esta ocasión nos basamos en el testimonio de la abogada Nerea Martos quien a través de su cuenta de TikTok compartió un video a través del cuál, emulando una conversación con su compañera, nos hizo ver la importancia de aquello a lo que realmente no se la prestamos. En el fragmento se puede apreciar un diálogo que alguna vez hemos tenido todos sobre el hecho de compartir un boleto. "¿Pero quién se guarda el décimo?" preguntó la jurista. A lo que, frente a la respuesta afirmativa de su amiga, le contestó: "Vale pero te hago un Bizum con el número del décimo".

Esta práctica a priori puede parecer un gesto sin relevancia, a fin de cuenta, no hiere sensibilidades. Pero en realidad es una acción que a futuro puede servir como prueba para la compartición del cartón entre ambas personas. En él se indican la cantidad que se comparte, la combinación numérica y la fecha, por lo que, no hay pérdida, ni tan siquiera posibilidad de que la otra parte se quede con la totalidad de la posesión.

Su 'historia' basada en hechos reales

Martos se basa en realidad de un caso que se le apareció en el camino. En el pasado curso, un cliente acudió a sus servicios alegando que su primo, con quién había compartido un décimo de Lotería de Navidad premiado con 40.000 euros, se había apropiado de la totalidad del premio. Finalmente, la resolución del caso específico quedó en una denuncia por parte del acusante al acusado por apropiación indebida. A lo que la justicia respondió con pena de cárcel al familiar de nuestro protagonista. Por tanto, ya sabemos que para la próxima, el Bizum salva vidas.