Así es cómo puedes generar e imprimir participaciones de décimos para la Lotería de Navidad

Con la llegada del sorteo de la Lotería de Navidad, que cada vez está más cerca, y con el estreno del mítico anuncio de lotería, España ya ha dado el pistoletazo de salida hacia la Navidad. Muchos aprovechan los días próximos para comprar un décimo por su cuenta, mientras que otros dividen un décimo entre mucha gente, una alternativa cada vez más recurrida entre los amigos.

Una forma de reducir gastos, sobre todo si se juega más de un número, ya que cada décimo son veinte euros y muchos españoles compran más de cinco boletos. Sin embargo, no da más rabia que ver a tu suegro ganar la lotería por haber comprado el décimo que tú decidiste no coger. Por eso, es mejor crear participaciones.

Cómo crear una participación para la Lotería de Navidad 2024

Al no estar reguladas por la entidad de Loterías y Apuestas del Estado, sino que las gestiona una empresa o un particular, por lo que según la Ley 16/2012, el organizador de estas participaciones debe asumir el pago en caso de ser premiados. De esta forma, se recomienda dejar por escrito los participantes y el porcentaje que le corresponde a cada uno por décimo, así no habrá problemas en caso de ser el ganador del sorteo.

Para generar y personalizar el décimo requerido, se puede recurrir a páginas de Internet o hacerlo a mano. Sin embargo, se necesitan datos obligatorios que se han de tener en cuenta:

El sorteo para el que se participa , en este caso el Sorteo Extraordinario de Navidad 2024

, en este caso el Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 El número, serie y fracción del décimo

El dinero que hay en un décimo y lo que se paga por él

Si es para una asociación, se debe marcar la donación adicional para la causa benéfica que corresponda

que corresponda Indicar los datos del vendedor y el pago del 20% a Hacienda de los premios gordos.

En caso de tener el boleto ganador, los diferentes participantes tendrán que ir al emisor, que será el encargado de cobrar el premio íntegro para después, repartir la parte correspondiente a cada una de las personas que hayan participado.

Qué cantidad se queda Hacienda con las participaciones

La pregunta que miles de españoles se hacen al ganar el primer premio de la Lotería de Navidad, es la cantidad que se queda Hacienda. Cómo con el resto de décimos emitidos, la Agencia Tributaria se queda el 20% de los grandes premios, como es el caso de los tres primeros. De este porcentaje solo se libran aquellos pagos menores a 40.000 euros, por lo que las tributaciones quedarían así: