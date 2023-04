Cuponazo de la ONCE: comprobar resultado del sorteo de hoy, viernes 28 de abril

El número premiado con 6 millones de euros en el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 28 de abril, ha sido el 79852 de la serie 118.

La ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, fue fundada en 1938 con el objetivo de brindar apoyo y servicios a las personas con discapacidad visual en España. En la década de 1980, la ONCE lanzó su juego de lotería, el Cupón Diario, que se ha convertido en uno de los juegos de lotería más populares en España. El Cupón Diario se juega todos los días de la semana y ofrece premios en efectivo, con un porcentaje de las ventas destinado a financiar los programas y servicios de la ONCE.

¿Quieres saber si te ha tocado la Bonoloto, Euromillones, Lotería Nacional, Primitiva, Mi Día, Cupón Diario de la ONCE o Sueldazo? Comprueba el resultado del resto de sorteos de loterías del día en LA RAZÓN.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.