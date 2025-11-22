Mi Día de la ONCE: resultado del sorteo de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025

La fecha premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, es el 10 de julio de 1957. Por otro lado, el número de la suerte ha sido el 08.

Este sorteo se celebra diariamente a las 21:15, ofreciendo la posibilidad de ganar premios al seleccionar una fecha. Los participantes pueden elegir entre 36.525 fechas dentro de un periodo de 100 años, que abarcan desde el día 21 posterior al sorteo hasta 36.524 días antes.

Para jugar en Mi Día de la ONCE, los participantes deben escoger una fecha dentro de este intervalo y un número de la suerte del 1 al 11. El precio por apuesta es de 1 euro. Los premios se reparten en distintas categorías según el número de aciertos en la combinación ganadora y el premio mayor varía en función de la recaudación y del número de ganadores.

Las categorías de premios se distribuyen de la siguiente manera, según la cantidad de aciertos en la fecha ganadora:

Primera categoría: Coincidencia exacta de día, mes y año.

Segunda categoría: Coincidencia de día y año.

Tercera categoría: Coincidencia de mes y año.

Cuarta categoría: Coincidencia de día y mes.

Quinta categoría: Coincidencia únicamente con el año, con un premio fijo de 5 euros.

Sexta categoría: Coincidencia solo con el día, con un premio de 2 euros.

Séptima categoría: Coincidencia solo con el mes, con un premio de 1 euro.

Octava categoría: Coincidencia con el número de la Suerte sin haber ganado en las categorías anteriores, con un premio de 1 euro.

¿Quieres saber si te ha tocado la Bonoloto, Euromillones, Lotería Nacional, Primitiva, Mi Día, Cuponazo o Sueldazo? Comprueba el resultado del resto de sorteos de loterías del día en LA RAZÓN.

NOTA: La Razón no asume responsabilidad por errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.