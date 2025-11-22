Sueldazo de la ONCE: resultado del sorteo de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025

El cupón ganador del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, corresponde al número 25808, de la serie 007. Este premio otorga 5.000 euros mensuales durante 20 años, además de un pago único de 300.000 euros.

Los cuatro segundos premios, que consisten en sueldos de 2.000 euros al mes por un período de 10 años, han sido asignados a los siguientes números:

01231, serie 032

42444, serie 036

65112, serie 033

78392, serie 018

El Sueldazo de la ONCE se celebra cada fin de semana, los sábados y domingos, ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un primer premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, además de 300.000 euros en efectivo. El precio de participación es de 2 euros.

El cupón ganador del primer Sueldazo del Fin de Semana está compuesto por un número de cinco cifras, comprendido entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie. Para resultar premiado, ambos deben coincidir con los de la primera extracción.

En cuanto a los cuatro segundos premios, cada ganador recibirá 2.000 euros al mes durante 10 años si su número de cinco cifras y su serie coinciden con los de las extracciones realizadas de la segunda a la quinta.

