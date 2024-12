Estos son los dos únicos bancos donde se podrá cobrar la Lotería de Navidad

Con la llegada de la navidad, en las casas españolas se comienzan a ver decoraciones navideñas como medias, luces, renos y el propio y característico árbol de navidad. Pero hay otro concepto que también se vuelve muy importante en el mes de diciembre y mueve masas en todo el territorio nacional: el Sorteo Extraordinario de Navidad. Conocido normalmente como Lotería de Navidad, se celebra cada año el 22 de diciembre y desde 2012 el Teatro Real se convirtió en su sede.

Cada año más gente se une a esta tradición y se motiva a comprar la Lotería de Navidad. En España el 73,7% de los residentes entre 17 y 75 años compran lotería, esto equivale a unos 25,5 millones de personas. Según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este año se prevé que cada español gaste una media de 73,84 euros en comprar décimos para el sorteo.

¿Dónde puedo cobrar la Lotería de Navidad?

Si has ganado algún premio, de la tan ansiada Lotería de Navidad, es importante saber dónde puedo cobrar dicho importe. Ahora bien, todo dependerá de cual ha sido el premio que te ha tocado. Este año se ha añadido una peculiaridad, y es que algunos de los premios se podrán cobrar por Bizum.

Si has ganado menos de 2.000 euros por cada décimo, no hace falta que acudas a ninguna entidad bancaria, ya que son las propias administraciones de lotería las que pueden abonar el premio . En estos casos se pueden cobrar mediante Bizum. En España hay en total 10.884 puntos de venta habilitados, por lo que será sencillo cobrar este tipo de premios.

Si es un premio mayor (igual o superior a 2.000 euros) se liquida en una de las entidades bancarias. El año pasado los premiados tuvieron que acudir a una sucursal de los bancos BBVA o CaixaBank para cobrar sus décimos que estuvieran premiados con una cantidad igual o superior a 2.000 euros, también conocidos como premios mayores. Son los únicos bancos donde se pueden cobrar estos premios, pues en 2023 se redujeron de 10 a 2.

Cuando el premio es compartido por un grupo de familiares, amigos, compañeros de trabajo, parejas, etc… en el caso de premios mayores a cobrar en entidades bancarias, la única peculiaridad es que deben acudir todos los titulares del premio para identificarse en la entidad financiera. Si el grupo es numeroso y voluntariamente los agraciados así lo prefieren, pueden designar un representante para realizar las gestiones en nombre de todos. Este apoderamiento debe conferirse en documento público ante un notario, ya que hablamos de importes elevados de caudales públicos, lo que requiere tener certeza de a quién y por qué se paga.

Peculiaridad con el pago

Este año va a ser más complicado cobrar el décimo de la Lotería de Navidad de forma inmediata. En 2024 el 22 de diciembre cae un domingo, por lo que se van a retrasar los cobros. Como ya era tradición, nada más finalizar el sorteo, la población procede a la verificación de los números y al cobro de estos. Pero como en el presente año se realizará en día no laboral, domingo, es más que probable que las entidades autorizadas inicien el proceso de pago de los premios mayores el día 23 de diciembre, salvo excepción de última hora.

En ocasiones, es común que alguien olvide pedir el dinero premiado o que no se entere que ha ganado algo. Por esto, surge la duda sobre qué ocurre con el dinero que no se reclama. Según explica la organización, "cuando no se reclama un premio de la Lotería de Navidad, pasados los tres meses quedará a beneficio del Tesoro".

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar la Lotería de Navidad?

El plazo que dan, según explican desde la organización, es de tres meses desde la celebración del sorteo. Desde la verificación de los números y una vez pasados los tres meses caduca el cobro. Por esto, la fecha límite para cobrar sería el 22 de marzo de 2025. Por otro lado, según lo descrito en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este plazo se puede ampliar un día más si el último del periodo fuera festivo.