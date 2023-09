8 chaquetas de tweed para imitar el estilo de Chanel y crear los looks más elegantes del otoño

Una temporada tras otra, cuando llega septiembre sentimos la necesidad de hacernos con las prendas que serán tendencia en otoño (a pesar de que una parte de nosotras es incapaz de guardar los bikinis hasta el próximo verano) y, como ocurre en cada temporada, el entretiempo y el otoño tienen unas prendas clave que no pueden faltar en el fondo de armario de ninguna chica con estilo. En lo que se refiere al calzado, algunas de las tendencias que arrasarán la próxima temporada serán las bailarinas, los mocasines y las botas, este año, el protagonismo la llevarán las biker (o moteras). Sin embargo, con la ropa, podremos reciclar algunas prendas de otros años como las gabardinas o losjerseys marineros. No obstante, si hay una prenda que triunfará en otoño (además de los irresistibles chalecos sastre que Isabel Díaz Ayuso puso de moda en primavera y que no paran de solucionarnos un look tras otro, debido a su carácter versátil y atemporal), serán las prendas de tweed y hoy venimos a hablarte de las chaquetas más ideales con las que podrás imitar el estilo de Coco Chanel.

Una chaqueta de tweed es un básico esta temporada y no solo porque es súper fácil de combinar, también porque, independientemente del resto de prendas con las que la combines y de los estilismos que complementes con ella, les aportará el toque justo de sofisticación que necesitan, elevándolos y convirtiéndolos en looks elegantes. Una chaqueta de tweedpuede combinar con unos jeans, un pantalón de pinzas y unos mocasines o mules para ir a la oficina o también con unos joggers de vestir y unas deportivas blancas, para arrasar en el streetstyle, Por otra parte, podemos combinarla con una blusita, una falda midi y unas bailarinas para lograr un estilismo más dulce y romántico con el que acudir a un plan de amigas o con un pantalón palazzo y unos stilettos, para una cita más especial o una reunión importante. Sea cual sea tu estilo, esta temporada no puedes quedarte sin una chaqueta tweedy te enseñamos ocho modelos ante los que no te podrás resistir.

Blazer cruzada desflecada, de Zara (49,95€)

Americana tweed botón joya, de Mango (69,99€)

Blazer tweed, de Cortefiel (89,99€)

Blazer cruzada estructura, de Zara (49,95€)

Chaqueta tweed cuadros, de Mango (69,99€)

Blazer corta estructura, de Zara (39,95€)

Blazer estructura bolsillos plastrón, de Zara (39,95€)

Blazer corta estructura, de Zara (39,95€)

¿Te has convencido ya de que necesitas una chaqueta de tweed para arrasar en otoño? Hazte con una antes de que sea demasiado tarde y te quedes sin la prenda estrella con la que rematar todos tus estilismos la próxima temporada, aportándoles el toque justo de sofisticación que necesitan.