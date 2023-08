Alex Márquez lanza su modelo más exclusivo para Northweek

Con el Gran Premio de Catalunya a la vuelta de la esquina, Alex Márquez ha presentado el segundo drop de su séptima colaboración con la marca de gafas de sol Northweek, y ha lanzado su modelo más exclusivo hasta la fecha: el Vesca Dark Blue, una gafa de estilo lifestyle, la primera que diseña de este tipo para la marca de origen español.

Márquez, que este fin de semana participará en el Gran Premio de Catalunya en Barcelona, confiesa sentirse “muy orgulloso de presentar este modelo personalizado con mi nombre y mi diseño porque siempre me han gustado mucho las gafas de estilo lifestyle. Lo hablé con el equipo de Northweek, analizamos lo que gusta a la gente y lo que es trending y elegí estas gafas, que además son un best seller, así que espero que gusten mucho a la gente ”

Para el segundo drop de la temporada, el piloto leridano, que este año está cosechando grandes éxitos con su Ducati junto a su nuevo equipo - el Gresini Racing Team-, ha cambiado el carbono que hemos podido ver habitualmente en sus anteriores diseños: “No se porqué no me había atrevido antes a hacer un modelo así de diferente. Siempre hemos tendido a usar modelos de pasta tradicional con colores distintos, así que ahora vamos a tener tanto la gafa Wall Polarized, que presentamos en la pretemporada, y la Vesca Dark Blue que es de estilo lifestyle con un azul muy oscuro que me encanta y que la hace muy elegante.”

El piloto de MotoGP, ganador de la carrera al Sprint en Silverstone, lanza con Northweek sus primeras gafas de sol de estilo lifestyle Hawkers

El modelo Vesca Dark Blue destaca por su elegancia y versatilidad, gracias a su silueta timeless de estilo pantos y a su color azul oscuro en acabado brillante. Con una montura en policarbonato de alta calidad, que garantiza máxima resistencia y durabilidad, se trata de un modelo unisex que incorpora tecnología antiscratch para proteger al máximo sus lentes de triacetato polarizadas. Además, como es habitual en todas las colaboraciones de Northweek, la gafa incorpora el nombre del piloto en el interior de la patilla y su número: el 73.

Se trata de la segunda gafa que Northweek y Márquez lanzan este año ya que, al inicio de la temporada, el piloto presentó el modelo Wall Polarized, una gafa de estilo racing urbano “all black”, Made in Spain, con lentes de material bio tac polarizado.

La colección de Alex Márquez para Northweek estará disponible en la web de la marca hasta fin de existencias por un precio de 39,99 euros.

Northweek x Álex Márquez - Vesca Dark Blue

Alex Márquez lanza un nuevo diseño de la mano de Northweek, unas gafas de sol que lucirá el piloto de MotoGP tanto dentro, como fuera de pista en esta temporada 2023. Esta vez Alex ha apostado por un diseño pantos de color completamente azul oscuro con una montura en acabado brillante y puente metálico de color plata. Luce el número 73 de Álex y su firma en el interior de las varillas. Un básico en todo armario perfecto para cualquier ocasión.

Modelo Unisex

Montura en policarbonato de alta calidad

Gafas de sol polarizadas

Lentes triacetato con tecnología Anti­Scratch con protección UV 400

Lentes categoría 3

Medidas: Frontal 132 mm; Alto 47 mm; Varillas 148 mm

Incluye: funda en microfibra y caja"

Sobre Northweek

Northweek es una marca de gafas de sol con una fuerte presencia en el mercado internacional y perteneciente a Hawkers Group. Fundada en 2013 en Barcelona, España, se ha convertido en una marca reconocida por su estilo fresco y juvenil, sus diseños personalizables y su compromiso con la calidad y la innovación.

Northweek ha colaborado con una variedad de personalidades influyentes, artistas y deportistas para desarrollar colecciones especiales de gafas de sol únicas a lo largo de sus 10 años de historia.

Con un enfoque en la calidad y la originalidad, Northweek utiliza materiales de alta calidad y procesos de fabricación avanzados. La marca está comprometida con la satisfacción del cliente y ofrece una amplia gama de opciones de personalización, incluyendo colores de montura, lentes y patillas intercambiables.

Es una marca en constante evolución y crecimiento, comprometida con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente. Con su amplia presencia en el mercado internacional, Northweek es la elección perfecta para aquellos que buscan estilo, calidad y personalidad en sus gafas de sol.