Paula Echevarría nos descubre su rutina para presumir de abdomen: e'lifexir Vientre Plano Intensive

Cada vez que vemos a Paula Echevarría luciendo tipazo, todas nos hacemos la misma pregunta, ¿cómo lo hace para presumir devientre plano? Y no solo por haber sido mamá dos veces, también por su ritmo frenético de vida entre rodajes, campañas de publicidad y su vida familiar. Pues ella misma nos acaba de desvelar dos de los productos que usa para lucir tipazo durante todo el año, y más ahora que se acerca el verano. Y se trata de lo nuevo de e'lifexir: Vientre Plano Intensive Aceite & Sérum, que junto a la práctica de hipopresivos, son el mejor aliado para presumir de un abdomen deseado este verano. En la redacción somos fans de esta marca de Laboratorios Phergal, pues nos ayuda a realzar nuestra belleza natural y real con tratamientos corporales específicos. Y ahora con este último lanzamiento que nos va a ayudar a ponernos la tendencia crop y cut out de esta primavera mucho más, porque ya habíamos visto utilizarlos a Mar Flores o Eugenia Osborne, y ahora también a Paula Echevarría.

¿Te has unido ya al reto #Hipopresivoselifexir? Paula Echevarría sí. Y es que esta práctica se han convertido en sus imprescindibles para reafirmar el abdomen. Si todavía no has escuchado hablar de ellos, debes saber que son ejercicios posturales y respiratorios que implican a la mayoría de músculos de nuestro organismo a la vez que disminuyen la presión intraabdominal. Puedes hacerlos de pie, sentada, de rodillas o tumbada: tras inspirar y espirar un par de veces, sueltas todo el aire, abres las costillas y hundes el abdomen durante unos 25 segundos. Los ejercicios hipopresivos se han puesto muy de moda entre las mujeres en los últimos años, son ejercicios posturales que disminuyen presión, provocando a corto, medio y largo plazo efectos positivos para la salud a nivel postural, respiratorio, vascular y metabólico. Aunque eso sí, Paula Echevarría ha dejado claro que estos dos productos de e'lifexir los puedes usar igualmente, obteniendo resultados, sin la práctica de hipopresivos.

"Una rutina que para mi es fundamental para poder lucir un 'bikinazo' este verano y tener la tripa plana y bien reafirmada. Se trata de dos productos que ya combinados entre si son la pera, para remodelar y reafirmar la zona de la tripa, pero si además los usas mientras haces hipopresivos, los beneficios se notan mucha. Raquel, mi entrenadora de hipopresivos y suelo pélvico, fue la primera persona que me habló de ellos. Y como yo soy muy fan de e'lifexir y creo mucho en Laboratorios Phergal, porque tienen muy buenos productos y la relación calidad-precio es maravillosa. Por eso me lancé a probarlos y unirme al reto #Hipopresivoselifexir", ha explicado Paula Echevarría en sus Stories de Instagram.

Stories de Paula Echevarría. @pau_eche

Estos dos productos que utiliza Paula Echevarría, junto a la práctica de hipopresivos, los podéis encontrar estos tratamientos en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en su web www.elifexir.com. ¡Y nosotras te explicamos sus beneficios en detalle!

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite (22,05 euros)

e'lifexir Vientre Plano Intensive Aceite es un potente tratamiento remodelador abdominal con ingredientes de origen natural, que ejercen una triple acción: reafirma y nutre gracias a la combinación de sus poderosos activos como las Semillas de Pimienta Rosa. Ayuda a romper los nódulos de grasa de la zona del abdomen y de la cintura. Cuenta además con una combinación de aceites esenciales, como el Pomelo Blanco, el aceite Bio de Limón y de Geranio, que reafirman y tensan la piel; los Aceites Nutritivos de Avellana, Arroz y Chía son ideales para rejuvenecerla y nutrirla como nos ha contado Paula Echevarría en su cuenta de Instagram.

¿Cómo aplicarlo? Como hace Paula Echevarría, hay que aplicarlo antes de la práctica de hipopresivos, masajeando las costillas con los dedos hacia dentro y acabando con masajes circulares hasta su total absorción. Se recomienda combinarlo con e'lifexir Vientre Plano Intensive para potenciar sus efectos.

e'lifexir Vientre Plano Intensive Sérum (22,05 euros)

e'lifexir Vientre Plano Intensive Sérum que utiliza Paula para lucir un vientre plano y tiene un efecto reductor quemagrasa, que remodela y define la zona abdominal al favorecer el metabolismo del adipocito, mejora el volumen abdominal, y estimula la producción de colágeno. Tiene una triple acción quemagrasas y además, la combinación de ingredientes del sérum como la Semilla de Pimienta Rosa que hace posible reducir el almacenamiento de grasas y el volumen, mejorando la producción de colágeno. El Extracto de Alcachofa ayuda a la microcirculación favoreciendo la eliminación de líquidos, reduciendo el volumen abdominal y es el aliado perfecto para tonificar, tensar y reafirmar nuestra piel. El Extracto de Centella Asiática es ideal para despedirte de las estrías, ya que aporta elasticidad, firmeza e hidratación.

¿Cómo aplicarlo? Como cuenta Paula Echevarría se tiene que usar tras la práctica de hipropresivos, masajeando la zona de las las costillas con los dedos hacia dentro y acabar con masajes circulares. Es apto para todo tipo de pieles, cuenta con una rápida absorción y se recomienda combinar con el Aceite Vientre Plano Intensive (primer paso) para conseguir un abdomen definido y completar tu rutina de ejercicios.

¿Te unes al reto #HipopresivosElifexir? Solo necesitas estos dos productos antes y después de la práctica de hipopresivos como ya hacen Eugenia Osborne, Mar Flores y ahora Paula Echevarría para lucir el vientre plano que todas deseamos esta primavera.