¿Es posible conseguir una hipoteca al 100% en 2024?

Próximamente, en España estará disponible un aval estatal, gestionado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que facilitará la compra de vivienda a jóvenes y familias con hijos. Con esta ayuda, estos colectivos podrán obtener una hipoteca avalada por el Estado para financiar hasta el 100% de la adquisición, en vez del habitual 80%. De esta manera, no necesitarán tener ahorrado el 20% del precio de la casa o del piso para pagar la entrada.

Pero mientras no esté disponible el aval, ¿es posible conseguir una hipoteca al 100%? Según el comparador financiero HelpMyCash.com, sí existen algunas entidades que pueden financiar la compra completa de una vivienda sin necesidad de contar con el apoyo de las administraciones. Ahora bien, hay que contar con un buen perfil y negociar con los bancos, preferentemente con la ayuda de un intermediario o bróker.

Es clave tener un buen perfil

Demostrar solvencia es imprescindible si se quiere conseguir una hipoteca de hasta el 100%. En general, los bancos financian hasta el 80% de la compra de la vivienda porque el riesgo de morosidad se dispara cuando se supera ese porcentaje. Por ello, es necesario dar un extra de seguridad a la entidad para que esté dispuesta a cubrir todo el coste de la adquisición.

Y ¿qué se entiende por tener un buen perfil? Según HelpMyCash, las probabilidades de obtener la aprobación del banco serán más altas si se cuenta con una gran estabilidad laboral (se es funcionario, se es joven asalariado en un sector al alza…) y un sueldo relativamente elevado. También se incrementarán esas opciones si el cliente puede aportar garantías adicionales, como un aval u otra propiedad.

Por ejemplo, Hipotecas.com puede financiar hasta el 100% de la compra si el cliente es funcionario de carrera. Y entidades como Kutxabank, Banco Santander o Ibercaja ofrecen hipotecas de hasta el 95% a jóvenes asalariados con una antigüedad laboral de varios años y que cobran un buen salario.

Con un bróker hay más opciones

Los bancos, sin embargo, no suelen mostrarse dispuestos a priori a conceder una hipoteca que cubra toda la compra de una vivienda. En la mayoría de los casos, según HelpMyCash, el cliente debe negociar con varias entidades para conseguir que le presten hasta el 100% del precio del inmueble. Y el éxito no está asegurado, pues el solicitante corre el riesgo de acudir a financieras que no están dispuestas a conceder estos productos bajo ningún concepto.

Contratar los servicios de un bróker hipotecario, por lo tanto, puede ser una buena opción para aumentar las probabilidades de conseguir una hipoteca de hasta el 100%. Estos profesionales saben qué entidades suelen aprobar este tipo de operaciones y se encargan, además, de negociar con ellas para obtener la aprobación final. Eso sí, algunos cobran honorarios, por lo que hay que tener ahorros suficientes para pagarlos y para cubrir, también, el coste de los gastos asociados a la compraventa.

El aval del Gobierno, disponible en breve

En cambio, cuando los avales del ICO estén disponibles (se espera que para antes del verano), no será necesario pasar por este proceso de negociación para obtener una hipoteca al 100%. Ahora bien, sí que habrá que cumplir los requisitos necesarios para acceder a esta ayuda: tener menos de 35 años o ser una familia con hijos, cobrar un sueldo que no supere un importe determinado, no tener otras propiedades…

Desde HelpMyCash han elaborado un simulador gratuito de requisitos del aval ICO que puede usarse para descubrir si se cumplen las condiciones para acceder a esta ayuda. Los analistas del comparador recuerdan, además, que solo podrá conseguirse una hipoteca al 100% avalada por el Estado si se tienen ahorros suficientes para pagar los gastos asociados a la compraventa, que suelen suponer en torno al 10% sobre el precio de la vivienda a adquirir.

