Preparar una tortilla de patata estilo gourmet en 9 minutos es posible

Inspirado en la rica tradición culinaria de nuestro país, el Preparado para Tortilla de patata de Verleal, es la nueva propuesta gastronómica de la marca que se presenta como una experiencia gourmet sin complicaciones, ideal para cualquier ocasión. El lanzamiento, de la marca de verduras ultracongeladas de origen navarro, guarda entre sus ingredientes pequeños secretos culinarios en forma de porciones. Precisamente son estas la clave de la innovación que definen el Preparado para Tortilla de Verleal con Cebolla Caramelizada.

La receta incorpora patatas ya cortadas y pochadas junto con una novedosa preparación de cebolla caramelizada. Una combinación de ingredientes listos para ser cocinadas con una mínima cantidad de aceite, logrando un resultado que no deja a nadie indiferente. El proceso de elaboración de estas porciones es sencillo, la base es cebolla caramelizada triturada y posteriormente ultracongelado. Un ingrediente clave en esta elaboración que no solo intensifica el sabor, sino que también aporta una textura suave y distintiva, para los amantes de la tortilla de patata. Como señala, Myriam Ariz, directora de marketing e I+D de Verleal: “ La cebolla está, pero no se siente, de esta manera mejoramos la sensación organoléptica al tener la cebolla triturada y no en trozo. Estas pequeñas porciones se funden con la patata para conseguir una textura única”.

Con una elaboración sencilla, el Preparado para Tortilla de Verleal está listo en 9 minutos. Verleal

Con este nuevo lanzamiento, Verleal sigue trabajando en ofrecer a los consumidores soluciones versátiles e innovadoras para su día a día, aportando siempre un punto de vista diferente en la forma de entender el consumo de verdura. Filosofía que ha acompañado a Verleal desde su nacimiento en el año 2019.

Alternativas culinarias, como el Preparado para Tortilla, que se presentan como la opción perfecta para seguir disfrutando de platos e ingredientes de calidad sin invertir mucho tiempo en la cocina.

Este nuevo lanzamiento se acompaña con la presentación de una campaña de televisión, que refleja una situación de la vida cotidiana en la que este nuevo producto es ideal para sorprender a los invitados en una cena entre amigos, con un plato muy característico de nuestro país. Pero, en este caso listo en 9 minutos. El anuncio cuenta con la presencia de la polifacética modelo, Martina Klein. Una mujer que vive la vida al máximo, disfrutando de cada momento sin renunciar al placer de comer rico y sano. Una forma de afrontar la vida que Verleal tiene muy presente en el desarrollo de sus productos. “ C on nuestro Preparado para Tortilla con Cebolla Caramelizada, queremos ofrecer al consumidor un producto que combina practicidad con un sabor auténtico. Queremos que cada una de nuestras innovaciones refleje nuestro compromiso por ofrecer productos saludables que no sólo seán delicisos, sino que también sean fáciles de preparar”, matiza Ariz.

Ander González, chef y asesor culinario de Verleal y Martina Klein Verleal

Con una elaboración sencilla, el Preparado para Tortilla de Verleal está listo en 9 minutos. Únicamente hay que saltear el preparado y mezclarlo con 5 o 6 huevos batidos para finalmente cuajar la tortilla al gusto. El equipo que ha desarrollado esta receta, señala que, “ con este nuevo lanzamiento se ahorra tiempo en la cocina, logrando una tortilla de patata perfecta para disfrutar comiendo rico. Con el Preparado para Tortilla de Verleal te evitas la parte más tediosa del proceso, el pelado y troceado de las patatas y el formato contribuye también al cero desperdicio de producto”.

Una de las máximas de Verleal es acompañar al consumidor que disfruta de la vida en su día a día con productos saludables en los que está presente la innovación y apuestan siempre por la calidad. Preparados que dan sentido a la vida, innovando siempre teniendo muy en cuenta las condiciones de vida cambiantes de los consumidores, que buscan disfrutar siempre de la mejor comida en la mesa. Verleal es el resultado de combinar la tradición del trabajo agrícola con la tecnología más puntera en ultracongelación y procesos de investigación avanzada.

Actualmente Verleal cuenta en su portfolio con 21 referencias divididas en 5 gamas de producto: Esenciales, pensados para cuidarse sin renunciar al sabor (guisante fino, judía verde extrafina, corazones de alcahofas baby o espárragos verdes enteros …), Ayudas culinarias, pensadas para ahorrar tiempo en la cocina (mezcla para sofrito, ajo picado…), una propuesta Bio para los amantes de lo ecológico (guisante fino, judía verde redonda, brócoli), la gama Platos Preparados (La Otra Menestra, Mix Verde con langostino…) y esta última incorporación Preparados para Tortilla de patata.

www.verleal.com

Sobre Congelados de Navarra

Congelados de Navarra es una empresa navarra fundada en 1998 por Benito Jiménez Cambra, actualmente CEO y Presidente de la compañía. Cuenta con cinco plantas de producción en España, además, de oficinas comerciales en Reino Unido, Alemania, Canadá y EE.UU. Con una producción superior a 250 K toneladas en el último ejercicio y 1.200 empleados, Congelados de Navarra se ha consolidado como una de las empresas líderes de verdura congelada a nivel internacional.

Sobre Verleal

Verleal surge de la mano de Congelados de Navarra como el culmen del buen saber hacer de esta tierra y las manos que la cultivan, para aportar valor a la categoría de la verdura congelada. El equipo de Verleal está ubicado en Navarra y actualmente la marca cuenta con una gama de productos compuesta por más de 20 referencias que se pueden encontrar

en alrededor de 3.000 tiendas a nivel nacional.