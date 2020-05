El restaurante barcelonés Disfrutar es el noveno en la lista de los 10 mejores del mundo

En este restaurante no harás otra cosa más que disfrutar de su comida y de su peculiar diseño.

Está situado en el distrito barcelonés de L’Eixample, justo delante del Mercado del Ninot. Su propuesta gastronómica gira en torno al menú degustación, “con una cocina de estilo claramente vanguardista y donde los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea. En definitiva, un restaurante de cocina atrevida, divertida y moderna en busca del “gusto” como premisa principal”. Una cocina que ha copado la lista de galardones gastronómicos. A finales de 2015, año en el que el restaurante abrió sus puertas, recibió su primera Estrella Michelin de la Guía Michelin y fue reconocido con Dos Soles en la Guía Repsol. Además, la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición lo nombró “Restaurante del Año”.

En 2016, Disfrutar fue reconocido como el Mejor Nuevo Restaurante de Europa por Opinionated About Dining. Pero su reconocimiento va mucho más allá. En 2017, Disfrutar se estrenó en la lista 51-100 de The World’s 50 Best Restaurants alcanzando el número 55 y obtuvo el premio The Miele One To Watch al restaurante con más potencial del año también de la mano de The World’s 50 Best Restaurants. Además, se situó en el número 29 de la lista Top 100+ European Restaurants 2017 de los mejores restaurantes de Europa de Opinionated About Dining. Alcanzó su segunda Estrella Michelin al año siguiente.

En 2019, Disfrutar se ha situado en el número 9 de la lista de The World’s 50 Best Restaurants.

El respeto por la historia y la herencia del Mediterráneo inspiran la decoración. Otra de las grandes características es la cerámica, hilo conductor que marca el espacio interior. La zona de acceso está inspirada en Barcelona, y más concretamente, en los forjados del Mercado del Ninot y en los colores de la cerámica mironiana.

Si nos fijamos en el pasillo central, está hecho de cerámica con los colores y la textura de la argila y cruza la cocina que queda a la vista del cliente dando paso al comedor principal. La inspiración de este comedor, además de bella, cuenta con un gran legado: los pequeños pueblos de pescadores. Destaca también por ser un espacio que guiña el ojo a otro de los restaurantes del mismo equipo. En infinitivo, como no podía ser de otra manera. ¿Su nombre? Compartir.