El maletín masculino de Louis Vuitton se reinventa para los hombres de negocios

Louis Vuitton es la casa francesa por excelencia culpable de que sintamos unos deseos irrefrenables de poseer uno de sus artículos atemporales, de maravillosa artesanía, en nuestros armarios. Seas hombre o seas mujer.

Sus maletas invaden los aeropuertos, sus bolsos, las ciudades y sus maletines, las oficinas de las empresas más selectas. Y no solo estos complementos son los responsables del éxito de la marca. Sus colecciones de alta costura, zapatos, joyería y multitud de accesorios completan un catálogo por el que cualquier amante del buen gusto suspiraría.

La elegancia innata de la firma fundada en 1854 bajo el logotipo LV se ha hecho mundialmente visible y conocida, un sello de auténtica distinción y buen gusto que se ha alzado con la reciente estrenada línea de cuatro bolsos masculinos que lleva por nombre The New Formal.

Unos maletines cuyos diseños mantienen la esencia de Louis Vuitton, pero que que se han adaptado perfectamente al mundo contemporáneo y a los hombres de hoy. Piezas en las que se combina la practicidad y el diseño con la artesanía de los maestros especializados. El resultado es insuperable.

Esta línea más formal llega después de The New Classic, y va dirigida al empresario de éxito moderno. Aquel que no está dispuesto a renunciar ni a la moda ni al arte bajo ningún concepto. Aquel que sabe que la casa francesa cumplirá siempre con sus expectativas para el día a día.

Una nueva colección inspirada en la estética presentada por el director artístico de la sección masculina, Virgil Ablouh. Está compuesta originalmente por cuatro artículos que ya se han incorporado al catálogo permanente de artículos de cuero de Louis Vuitton con los modelos de maletín: Soft Trunk, Sac Plat Zippé, Cabas Business y Armand.

El maletín Soft Trunk…

Conserva los detalles metálicos de los legendarios maletines de la marca y comparte algunas características estéticas con los ejemplares de la colección New Classics. Está elaborado con materiales de alta calidad como la lona Monogram Eclipse negra y gris tan propia de Louis Vuitton. Su versatilidad y confortabilidad reside en sus correas extraíbles y asas de piel. Se adapta a cualquier estilo, a cualquier hombre con clase que lleva la sofisticación por bandera. Disponible por 2.990 euros.

El maletín Sac Plat Zippé…

Nos recuerda al de toda la vida, al clásico, pero en dos versiones diferentes: el mítico Monogram Eclipse y el Ombré Acajou confeccionado en piel de becerro. Este es posiblemente el favorito de los hombres que prefieren los complementos discretos que combinen la modernidad y la elegancia. Además, mantiene el sistema de cierre del modelo tradicional Serviette. El detalle que le distingue es la sutil etiqueta Monogram que posee en una de sus asas superiores. Su precio es de 2.680 euros.

El Cabas Business…

Es de los cuatro, el más práctico. Es un modelo multifuncional confeccionado en cuero negro Taurillon con adornos metálicos plateados y un bolsillo exterior extra. La correa extraíble y ajustable del bolso hace que su portador lo lleve cómodamente repartiendo el peso del interior. Si es tu elección, tendrás que pagar por él 3.400 euros.

El maletín Armand…

Es también negro, también elegante, también elaborado en cuero Taurillon de grano completo, pero con acabado más redondeado. Una opción que no falla y que es tan cómoda como sofisticada gracias a su gran capacidad para transportar tanto documentos, como aparatos electrónicos en sus diferentes compartimentos interiores y exteriores. Comparte precio con el Cabas Business: 3.400 euros.