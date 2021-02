Volver a enamorarse de San Valentín con estos hoteles es posible

Se acerca una de las fechas más esperadas por muchos. Hay que decir que es querida y odiada a partes iguales, sin embargo, para aquellos que se declaran incondicionales, todo detalle es poco para que resulte el plan perfecto. San Valentín es la fiesta de los enamorados, el momento del año en el que el amor se celebra por todo lo alto.

Así es que si eres de los que ya está pensando en cómo sorprender a su pareja, sin tener que recurrir a la típica cena con velas a la luz de la luna, has llegado al sitio correcto. Cierto es que la celebración de este año va a tener que estar algo más ajustada a la situación del momento, pero como soñar es gratis y estamos convencidos de que muy pronto podremos volver a disfrutar tal y como lo hacíamos antes, te presentamos un plan de lo más especial que seguro no podrás rechazar. Eso sí, no es apto para todos los bolsillos.

Y es que, quién no ha soñado alguna vez con pasar una noche en alguno de los hoteles más exclusivos del mundo, esos a los que solo tienen acceso unos pocos privilegiados. De punta a punta del planeta existen auténticos paraísos del lujo, donde sentirse el ser más afortunado sobre la faz de la tierra resulta sumamente fácil. Son lugares mágicos que serían capaces de convertir cualquier día en San Valentín, porque poseen tantos detalles, inalcanzables para la mayoría, que aunque no nos guste esta celebración, seríamos capaces de entregarnos en cuerpo y alma a ella.

Tivoli Palacio de Seteais

Si lo tuyo es la historia, en Sintra, a tan solo 16 km de Lisboa, encontramos el Tivoli Palacio de Seteais, un hotel boutique situado en un impresionante palacio del S.XIII capaz de hacer viajar al pasado a sus afortunados huéspedes, porque las parejas pueden optar por recorrer esta hermosa ciudad portuguesa en un carruaje tirado por cabellos, cenar en uno de los imponentes salones del palacio o relajarse en su lujoso spa.

&Beyond Bateleur Camp, Kenya

Pero si prefieres tirar la casa por la ventana, África es la solución. Allí se encuentran algunos de los hoteles más espectaculares del mundo, donde reconquistar a tu pareja será pan comido. Así, situado en medio de la reserva natural Masai Mara, en Kenya, podremos disfrutar del &Beyond Bateleur Camp. 18 lujosas tiendas de campaña con todo tipo de detalles en las que poder cenar bajo el cielo africano a la luz de las velas o desayunar a orillas del río Mala. Toda una declaración de intenciones.