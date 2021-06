La actriz china Xin Zhilei: embajadora de lujo de la nueva colección de relojes de Montblanc

En la identidad de la firma Montblanc, hay un espíritu de tenacidad y propósito que impulsa a los artesanos de la marca a perfeccionar constantemente su oficio. Esta excelencia encarna su colección Bohème. Esta línea de relojes femeninos se inspira en el espíritu tenaz de la marca, y celebra la confianza, la creatividad y la elegancia de las mujeres. Este año, Montblanc continúa esta tradición con la presentación de dos nuevos modelos y su último Mark Maker.

Y para representar esta esencia, la nueva protagonista de la familia Montblanc no es otra que la actriz china Xin Zhilei. Con sus cautivadoras interpretaciones en películas y series de televisión como Crosscurrent y Brotherhood of Blades II y Candle in the Tomb, Xin ha conquistado los corazones del público de toda China y se está convirtiendo en un icono de rápido ascenso en el mundo de la moda. Xin trabaja constantemente para superarse. Estas cualidades encajan perfectamente con las de Montblanc y la convierten en la elección perfecta para su nuevo Mark Maker.

«No me considero una actriz que simplemente quiera subir hasta lo más alto en ascensor; mi intención es subir cada peldaño a su debido tiempo. Y antes o después llegaré allí.»

Tal y como afirma el CEO de Montblanc, Nicolas Baretzki, “Xin es la encarnación de la mujer Montblanc: poderosa, decidida y segura de sí misma, estoy seguro de que los valores de Xin resonarán bien con nuestros clientes, y con aquellos que reescriben los códigos del éxito para el siglo XXI.”

El primero de estos relojes es el Montblanc Bohème Day & Night 34mm. Este modelo combina las técnicas tradicionales del mundo de la relojería y la joyería y las mezcla con los compromisos modernos. Su característica más notable es la complicación Day & Night, que cuenta con un interesante patrón geométrico inspirado en el estilo Art Déco y permite seguir la transición del día a la noche y viceversa. Los indicadores de las horas son una combinación de las técnicas tradicionales de guilloché y engaste.

Bohème. Montblanc

Montblanc cumple también con su segundo modelo, el Montblanc Bohème Perpetual Calendar Limited Edition 88. Como su nombre indica, cuenta con un calendario perpetuo alimentado por el calibre MB 29.22 y un diseño patentado que requiere un ajuste sólo una vez cada 122 años. Este tipo de complicaciones tienen fama de ser extremadamente complejas, pero Montblanc ha subido la apuesta en este caso aplicando un diseño único que utiliza sólo 259 levas y ruedas, omitiendo el uso de palancas, permitiendo al usuario ajustar el reloj utilizando la corona de forma bidireccional, además de actuar como elemento de seguridad, impidiendo el ajuste de la hora y la fecha entre las 18:00 y las 12:00 horas, un periodo en el que la manipulación suele dañar el movimiento del reloj.

Bohème. Montblanc

El Montblanc Bohème Day & Night ya está disponible en las tiendas físicas de Montblanc y en su página web, con un precio que oscila entre los 4.300€ y los 4.400€, dependiendo del modelo exacto. Sin embargo, el Montblanc Bohème Perpetual Calendar Limited Edition 88 está limitado a sólo 88 piezas en todo el mundo, y cada una de ellas tiene un precio de 41.000€. El número 88 fue elegido por su intriga y su asociación con la buena fortuna en muchas culturas.