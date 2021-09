El Porsche Taycan recibe nuevos y llamativos colores y una carga más rápida

Los Porsche Taycan y Taycan Cross Turismo de 2022 llegarán a los concesionarios americanos a finales de año con actualizaciones tecnológicas y nuevas opciones de color.

Las nuevas paletas opcionales Paint to Sample y Paint to Sample Plus aportarán el toque de color a tu vehículo. Paint to Sample ofrece 65 colores, entre los que se incluyen tonos de inspiración vintage como el Azul Luz de Luna Metalizado, el Verde Ácido, el Rubystar, el Azul Riviera y el Viola Metalizado.

Además cuenta con la opción Remote Park Assist, que posibilita que el coche aparque en paralelo o entre en una plaza de aparcamiento y salga de ella sin que el conductor esté al volante. Los propietarios pueden activar la función desde el interior del coche, salir y dejar que el sistema tome el control o hacerlo todo desde un smartphone.

En este caso, el sistema de infoentretenimiento ahora es compatible con Android Auto, de tal manera que los propietarios tienen que conectar su teléfono inteligente en el puerto USB-C. Además, Porsche también ha actualizado el asistente de voz Voice Pilot para tener una mejor comprensión de las instrucciones. El sistema de navegación por satélite realiza cálculos más rápidos y cuenta con gráficos rediseñados que facilitan la comprensión de la pantalla.

Por otro lado, el Taycan 2022 cuenta con un tren motriz eléctrico con mejor gestión térmica y de carga. Aún así, desconocemos cuánto más rápido puede cargar el Taycan ya que la compañía no lo ha especificado. Además, el vehículo puede recoger el exceso de calor de los componentes eléctricos para regular mejor la temperatura de la batería.