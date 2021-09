¿Eres un auténtico amante de las zapatillas? Entonces desearás crear las tuyas propias

Si eres de los que prefieren unas zapatillas de edición limitada a cualquier otro objeto de lujo, este artículo es para ti.

En un edificio de Los Ángeles, se encuentra el taller de Dominic Ciambrone, donde imparte cursos cortos en los que enseña a customizar, a golpe de máquina de coser y martillo, zapatillas únicas cogiendo uno los modelos más famosos como base, las Air Jordan 1 High de Nike.

Un taller que también ha sido testigo de creaciones de Cimbrione para firmas como Nike, Gucci, Footlocker, eBay o Jack Daniel.

Bajo el mantra “Nunca dejes de crear”, los alumnos absorben los conocimientos del mejor. Pudiendo optar a escoger entre un curso con una duración de 8 horas diarias durante 4 días para personalizar unas Air Jordan 1 High por 5.000 dólares, o unas más exclusivas trabajando con pieles más exóticas como la de cocodrilo, pitón o tiburón, por 6.000 dólares.

Surgeon Creators Academy FOTO: Surgeon Creators Academy Surgeon Creators Academy

Con el precio viene incluido un kit de bienvenida completísimo para la fabricación de las sneakers. Este está compuesto por un delantal con una chapa de cuero y oro con el nombre del estudiante y los materiales y herramientas necesarias: guía del cirujano del calzado, un par de zapatillas para personalizar, hilos de colores, cordones, etiquetas para la lengüeta, telas de colores, etc.

Allí se aprenderá desde colocar las zapatillas en la horma, pasando por el proceso de diseño, corte y confección, hasta sacarla de la horma. Como un verdadero experto zapatero. Tras cada clase, también se tiene el privilegio de presenciar un evento de networking, asistir a una cena privada y disfrutar de descuentos y promociones especiales.

Surgeon Creators Academy FOTO: Surgeon Creators Academy Surgeon Creators Academy

Uno de las grandes ventajas de estudiar en una escuela tan exclusiva, es que es una experiencia totalmente personalizada de principio a fin. La obra final de cada discípulo podrá llevar el nombre que este le quiera dar y dejará marcado el sello de su talento.

El público que pasa por la academia para una instrucción intensiva es de lo más variado, por allí pasan personas de todas las edades. Gente que lleva pasando por la escuela desde que abriera cinco años atrás en cursos que tienen capacidad para unas 16 o 20 personas.

Surgeon Creators Academy FOTO: Surgeon Creators Academy Surgeon Creators Academy

“Creo que el aprendizaje en talleres es el futuro solo porque nunca podría inscribirme por cuatro años en nada. Simplemente no es como soy», dice Ciambrone con la ambición de poder extenderse a Nueva York este otoño.

Si no tienes tiempo de desplazarte hasta Los Ángeles o te has quedado sin plaza, descuida, porque en la web tienen zapatillas exclusivas en venta. Aunque te avisamos de que de baratas no tienen nada…