Un yate en el que nunca se podrá navegar, vendido por 650.000 dólares

El mundo paralelo ya existe. Nos lo contaron muchas veces los genios de la literatura de ciencia ficción, pero pocas veces aquel planeta desconocido ha estado tan cerca de nosotros como ahora mismo. Es una nueva realidad, la virtual, en la que se comercia con todo tipo de objetos que no existen. El llamado metaverso, nuestra otra vida, está en plena ebullición, aunque el común de los mortales lo veamos con una mezcla de incomprensión, ignorancia y estupidez a partes iguales.

Estas tres sensaciones tienen todo el sentido del mundo a partir de noticias como la que esta misma mañana ha desvelado el medio hypebeast.com, que ha contado que se ha vendido un yate de lujo por 650.000 dólares. Si ese fuera el titular, poco más habría que comentar, además de que ese precio, elevado sin duda, no lo hace demasiado exclusivo viendo algunas transacciones realizadas últimamente.

Pero es que el asunto es que esa embarcación no es que no navegue, ni que se hunda, es que, directamente, no existe. Se trata de una recreación digital de un yate real, The Metaflower Super Mega Yacht, que ha pasado a la categoría de NFT’s (Non-fungible tokens), que tan de moda están en los últimos tiempos. La transacción se ha cifrado en 149 ethereums, una de las criptomonedas más populares, que, según la cotización de hoy mismo, serían algo más de 650.000 dólares, esto es, algo menos de 600.000 euros. Se trata de un megayate de ultra lujo, que cuenta con una cabina de DJ, dos helipuertos y una bañera de hidromasaje, aunque nada de ello se pueda disfrutar en la realidad.

Esta compra es una de las más elevadas que se han realizado a través de The Sandbox, uno de los juegos de metaverso más populares del momento en el que los jugadores pueden crear activos digitales como NFT y subirlos al mercado. Eso sí, nada comparable con lo que sucedió hace solo unas semanas. Atención a esto: en Decentraland, uno de los mundos virtuales predilectos, se vendió una parcela por 2,43 millones de dólares y en Axie Infinity, más de lo mismo, otro terreno fue adquirido por 2,3 millones de dólares. Y en ninguno de ellos, al menos por ahora, se podrá construir para vivir, aunque sea en el mundo real.