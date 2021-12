McLaren desmiente su compra por parte de Audi

El Grupo McLaren no se toca. Hace unos días, la revista británica Autocar publicaba que Audi se preparaba para comprar tanto McLaren Automotive como McLaren Racing. Ante la avalancha de reacciones, la escudería ha emitido un comunicado en el que afirma rotundamente que la información no es cierta y que no habrá ningún cambio de propiedad.

“El Grupo McLaren está al tanto de un informe de los medios de comunicación que afirma que ha sido vendido a Audi. Esto es totalmente inexacto y McLaren está tratando de eliminar la historia. La estrategia tecnológica de McLaren siempre ha implicado discusiones continuas y la colaboración con socios y proveedores relevantes, incluyendo otros fabricantes de automóviles, sin embargo, no ha habido ningún cambio en la estructura de propiedad del Grupo McLaren”, reza el comunicado.

McLaren GTR FOTO: McLaren McLaren GTR

Según el artículo de Autocar, Audi estaba dispuesta a llegar a un acuerdo de compra tanto para McLaren Automotive como para McLaren Racing por un valor de 1.000 millones de libras (1.1191 millones de euros). Por otro lado, lo que sí parece que pueda llegar a producirse es, tal y como publica Car Magazine, un acuerdo entre los británicos y BMW para que el concesionario alemán estudie el negocio automovilístico de los primeros.

Audi RS Q e-tron FOTO: Audi Audi RS Q e-tron

Recordemos que Audi está inmerso en la prueba de su RS Q e-tron, destinado a competir en el Rally Dakar en 2022. En septiembre realizaron la primero y, aunque el equipo obtuvo muchos conocimientos, admitió que el coche necesitaba más trabajo. El Rally Dakar 2022 tendrá lugar del 2 al 14 de enero de 2022 y se celebrara en Arabia Saudí.