¿No tienes plan para este finde? Pásate por la exposición Diseño Colectivo by Desperados

Por segundo año consecutivo, podremos disfrutar de la exposición Diseño Colectivo by Desperados en Madrid. Será este fin de semana. Desperados colabora de nuevo con artistas y creadores de contenido alrededor del mundo. Una fórmula para impulsar y dar visibilidad a una nueva generación de artistas que afrontan la creatividad sin límites.

Diseño Colectivo by Desperados se integra dentro de la plataforma creativa Go Random, Go Desperados. Bajo este concepto la marca nos invita a explorar y experimentar más allá de lo evidente, integrando lo inesperado e inusual, aquello que se sale de lo ordinario.

Al igual que en la primera edición, los artistas han trabajado de forma colaborativa, combinando disciplinas y creando una serie de obras de arte únicas que ejemplifican a la perfección como ir más allá de lo habitual y atreverse a probar cosas nuevas puede traer resultados extraordinarios.

Desperados ha contado para esta nueva experiencia creativa con artistas de diferentes nacionalidades, especializados en distintas disciplinas. Con diferentes ópticas y con el estilo artístico que los define han creado arte que tiene como protagonista a la icónica botella de la marca. Desde fotografías impactantes hasta moda con estilo, entre otros.

España está presente con las obras de Daniel & Anna, más conocidos en Instagram como Drcuerda y Pablo Benito, conocido como PEBE Studio. Sus creatividades y las del resto de artistas de esta segunda edición se podrán ver de forma físico y digital en la Galería Javier Madrid del 27 al 29 de mayo en horario comercial.

Tatiana Carro, Brand Manager de Desperados, ha manifestado que: “Diseño Colectivo by Desperados surgió con la idea de fomentar el talento creativo e inspirar obras de arte que escapen de lo ordinario. El enfoque de Desperados respecto a la creatividad va en línea con la filosofía que hay detrás de la elaboración de la cerveza: una mezcla inesperada que te invita a ir más allá de lo evidente. No sólo somos la primera cerveza con un toque de Tequila del mundo, sino que también nos atrevimos a experimentar con las variedades de Mojito y Lima, combinaciones random o inesperadas, con un resultado refrescante y salvajemente espectacular”.