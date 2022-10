Vendida la primera villa Karl Lagerfeld en Marbella

FOTO: the one atelier

“Lo que más amo en la vida son los nuevos comienzos”, con esta frase tan rompedora presenta la marca Karl Lagerfeld, en la página web oficial, su proyecto residencial de lujo en Marbella: cinco exclusivas villas integradas en la naturaleza de una de las zonas más codiciadas de la privilegiada ciudad. Esta iniciativa, que se hizo pública hace poco más de un año, busca potenciar el sector del lujo inmobiliario en la zona y, a su vez, es un homenaje en toda regla a la figura del icono de la moda alemán, un apasionado de la arquitectura.

Sobre plano, un comprador ya ha adquirido uno de los inmuebles que han surgido de la colaboración entre la promotora Sierra Blanca Estate, The One Atelier y el estudio de diseño Karl Lagerfeld. La casa, situada en el terreno sur de la urbanización, tendrá cuatro plantas y una piscina exterior de 150 metros.

Así serán las villas con más estilo de Marbella

Las villas prometen desprender estilo, con la icónica visión de la marca Lagerfeld, inspirada en las ideas arquitectónicas del fallecido diseñador como principal línea de desarrollo. Innovación, sostenibilidad y arquitectura se darán la mano para obtener unos espacios que desplacen los actuales límites del diseño.

Representación de la nueva urbanización de Marbella. FOTO: the one atelier

La singularidad del proyecto comienza desde sus orígenes, con el nombramiento de las villas. Cada uno de los inmuebles ya ha sido bautizado con un nombre que se relaciona directamente con la historia del diseñador: Lucky 7, Icon, St. Germain, Ramatuelle y Runway serán las próximas viviendas de la “Milla de Oro” marbellí.

La construcción se ha organizado en torno a las cinco propiedades situadas en un complejo de casi 10.000 metros cuadrados, una urbanización en la que se dibujaran las siluetas de imponentes viviendas de entre 660 y 845 metros cuadrados. Dentro de los espacios, la naturaleza será una de las grandes protagonistas, con una plantación de más de 350 árboles en el terreno, la cual aprovechará el curso natural del agua que atraviesa el terreno donde se ubican las villas.

La tecnología, lejos de imponerse al entorno, será la mejor aliada para lograr que este proyecto urbanístico se mantenga como una iniciativa respetuosa con el medio ambiente, a través de soluciones técnicas que aseguren, entre otras medidas, las bajas emisiones de carbono. En esta misma línea, las propiedades se servirán de energía geotérmica para su funcionamiento y contarán con un innovador sistema de domótica para controlar los diferentes aparatos de la casa, así como para que los habitantes puedan analizar el consumo de energía de la vivienda.

Representación de una de las villas. FOTO: the one atelier

Solo cuatro viviendas más de esta exclusiva promoción

Hace unos días tuvo lugar la colocación de la primera piedra de una de estas casas de lujo, lo que da pistas del tiempo que todavía queda para poder admirar lo que prometen ser unas viviendas únicas.

La entrega de llaves no se realizará hasta el tercer trimestre de 2024, lo que no parece haber frenado a los interesados. Según los responsables del proyecto, hay una larga lista de posibles compradores para las otras cuatro propiedades del terreno. Por ello, la promotora no ha descartado que en las próximas semanas los precios del resto de viviendas suban debido a la alta demanda y la exclusividad de la oferta.