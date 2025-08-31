Inversión
1,8 millones de euros para residencias y centros de día en Coslada y Leganés
Prestan asistencia gerontológica, rehabilitadora, psicológica y social
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de esta semana una inversión de 1,8 millones para la actualización de dos contratos de dos residencias y centros de día para personas mayores en Coslada y Leganés. El primero de ellos prevé una dotación de 984.727 euros para el mantenimiento de 142 plazas públicas residenciales y 40 de atención diurna en el municipio cosladeño, mientras que el de Leganés contempla otros 840.412 euros para 132 personas y 30 respectivamente. Estos recursos públicos prestan asistencia gerontológica, rehabilitadora, psicológica y social. Además de los servicios de alojamiento y manutención, ofrecen transporte, peluquería o podología, entre otros.
Con estos dispositivos, el Gobierno regional favorece el desarrollo de las capacidades de estas personas, su autonomía y mejora de la calidad de vida a través de diferentes acciones rehabilitadoras. Además, el Ejecutivo autonómico ha anunciado la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día para mayores y en situación de dependencia, mediante colaboración público-privada, con un máximo de 150 plazas, y al menos un 50% de habitaciones individuales. Se organizarán en unidades de convivencia reducidas para un máximo de 25 usuarios que reproducirán el funcionamiento, ambiente y calidez de un hogar, facilitando al máximo una atención personalizada.
