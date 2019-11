Profesores del Blas de Lezo: «No regañamos a los niños, no sea que salgamos en Twitter»

«La directora y la jefa de estudios del colegio lo están pasando muy mal. Y nosotros, también. Padezco el acoso de ciertos padres porque me siento vigilada y cuestionada por ellos. Es como si cada día estuviera siendo juzgada. ¡Qué situación tan incómoda! ¡Es insostenible!», cuenta a LA RAZÓN una profesora del colegio público Blas de Lezo. La directora ha presentado ya seis denuncias ante la Policía por presunto acoso de un grupo de padres y la Fiscalía ha dado traslado del caso al Juzgado de Instrucción número 27, tal y como avanzó este periódico.

Desde el día en que tomó posesión la actual directora, Ana Van Osterzee, el pasado 1 de julio, un grupo de padres del colegio inició una batalla sin cuartel en defensa del anterior director, que suspendió el curso que le hubiera permitido seguir en el cargo. Los padres no aceptaron la decisión y a partir de ahí emprendieron una férrea campaña a favor del antiguo director y en contra de la nueva, que es si cabe más agresiva en las redes sociales.

En este colegio público, que inició su andadura hace cuatro años, la situación de malestar, tensión y hasta temor a los padres crece a medida que pasan los días hasta el punto de que ya se han registrado bajas y varios docentes sopesan pedir el traslado de centro. Asegura una de las docentes que Twitter «se ha convertido en mi lectura nocturna. Lo leo cada noche para ver qué ponen ciertos padres y siempre pienso ¡por Dios, que no salga nada! No nos citan con nombres y apellidos, pero se alude a situaciones que todos conocemos», añade otra profesora que pide que se mantenga su nombre y apellido en el anonimato para evitar represalias. «No podemos trabajar ni con libertad ni con seguridad porque nos sentimos intimidados. Tienes miedo de actuar hasta el punto de que tratamos de no regañar a los niños, si han tenido un mal comportamiento, no sea que salgamos en el Twitter», añade otro docente.

La mayoría de los profesores consultados por LA RAZÓN insiste en lo mismo: «No puedes actuar de forma natural a la hora de dar clase y eso está repercutiendo en mi trabajo, porque todo lo que hacemos es cuestionado y publicado en las redes sociales. Antes no se cuestionaba nada; ahora todo. Se procura no castigar, no penalizar con nada y mantener los pies de plomo».

Los profesores aseguran sentirse «desprotegidos» mientras algunas familias «parecen que pueden hacer lo que quieran: hacer pintadas contra la directora, poner carteles por la noche...¡Y nadie ve nada! El ataque a la directora salpica a todo el mundo y es muy incómodo trabajar de esa forma», lamenta otro.

Mientras, el presidente del AMPA del colegio, José Ramón Ontín, asegura a LA RAZÓN que «no entiendo esa sensación que tienen los profesores porque estamos trabajando con ellos y el apoyo de los padres hacia ellos es del cien por cien. Además, nos desmarcamos de todos los carteles amenazantes contra la directora y hemos condenado los hechos. Esos carteles son inapropiados», añade.

Ontín explica que el propio AMPA es víctima en las redes sociales de una situación de «desprestigio continuo por parte de otros padres por todo lo que hacemos. Nos ponen verdes y dicen que si no hacemos nada...».

Del mismo modo rechaza la situación de conflicto que ha surgido a raíz de que unos padres hayan recurrido a la vía judicial para denunciar al AMPA después de pasar recibos para la compra de material escolar a través de una cooperativa de padres que, al parecer, nunca se llegó a constituir. Algunos progenitores aseguran haber exigido las cuentas y no se las han facilitado, pero Ontín niega que esta situación haya ocurrido. «Los padres que lo han pedido han podido verlas y no se llegó a constituir la cooperativa y se hizo una compra centralizada de material a través del AMPA porque, llegado el momento de hacerla, no había ningún padre voluntario».

Más allá de esta cuestión, los directores de los colegios del distrito se están movilizando en apoyo a su colega y han iniciado una campaña de recogida de firmas que esperan que secunden todos los directores de colegios de Madrid. Mientras, algunos sindicatos ya se han manifestado al respecto, como CSIF Madrid, quien el jueves mantendrá una reunión en la Consejería de Educación y preguntará qué tipo de acciones tiene previsto llevar a cabo para defender la integridad de esta directora, pese a que el asunto ya está judicializado. «Csif siempre estará en contra de situaciones como las sufridas presuntamente por esta directora y más cuando su designación por la Consejería, en principio, es perfectamente legal».

Por su parte, la secretaria general de Enseñanza de CC OO, Isabel Galvín, aseguró que «el sindicato está en contra de toda actuación que suponga un menoscabo del principio constitucional de convivencia democrática o sea contraria al Estado de Derecho». Aunque recordó que CC OO «presentó en su día un recurso administrativo frente a la Administración, no la directora, por considerar que su nombramiento no era conforme a derecho, un procedimiento que continúa por la vía contencioso administrativa».