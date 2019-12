Miguel Abellán: «Declararemos BIC las fiestas para recuperar lo que perdimos con Carmena»

Hace tres meses que estrenó el cargo de director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y nos recibe en el despacho de Las Ventas. Cambió el capote y la muleta por el ordenador y ya avisa, al poco, que no es ¡David Copperfield!, que no hace milagros, aunque llega con buenas nuevas.

–Están en mitad del proceso de obras de Las Ventas, al menos de una parte. ¿En qué fase se encuentran?

–Ahora mismo hay tres activas. La restauración del tejado del desolladero, la vivienda del mayoral, Florito, y la sala Cossío, con el fin de albergar la biblioteca taurina privada más importante a nivel mundial que es la de la familia Carriquiri, de unos 20.000 ejemplares y que la han cedido para que la puedan disfrutar todos los aficionados.

–Esta es la primera parte, pero la reforma estructural para que Las Ventas pueda volver a celebrar espectáculos no taurinos no se ha llevado a cabo. ¿Cuándo se hará?

– Lo primero que hay que conseguir es que Patrimonio, seguridad... que toda la parte burocrática se pongan de acuerdo. Lo que sí puedo garantizar es que uno de los objetivos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y así me lo hizo saber cuando ocupé el cargo es la restauración y remodelación de Las Ventas junto con el Hospital de La Paz. Estamos muy encima de que se ejecuten en el plazo que hemos marcado para que la temporada no se vea afectada, para que el aficionado no lo sufra, tampoco los ganaderos que cuentan con lidiar determinadas corridas en esta plaza y los toreros cuya única opción de cambiar el rumbo de sus carreras es pasar por Las Ventas.

–Una remodelación tan estructural será difícil acotarla a los plazos que marca la temporada.

–Por eso vamos a intentar que el daño sea el menor posible, pero es indudable que necesitaremos que la plaza esté cerrada para hacer una obra de esta magnitud. Por seguridad, por presupuesto y porque no se puede trabajar en una casa si tienes a los inquilinos dentro.

–¿De qué plazos hablamos?

– Dependemos de las licencias y los permisos. En cuanto se pongan de acuerdo las entidades públicas. Me encantaría decir que se van a hacer mañana y en seis meses, pero hay que ser serios y realistas. Esta plaza es tremendamente grande e importante y si no se hacen bien las cosas podríamos quedarnos sin toros durante una larga temporada.

–¿2022?, ¿2023?

–Entiendo que será mucho antes, que coincidirá con esta legislatura, o al menos es lo que se pretende. La presidenta de la Comunidad está muy encima de este proyecto; su implicación es total.

–¿De qué inversión hablamos en esta primera parte?

–Lo que se está haciendo ahora son más o menos un millón y medio de euros. Cuando conoces la plaza te das cuenta de la magnitud del monumento y de sus necesidades.

–¿Se había abandonado la plaza en los últimos tiempos por parte de la Comunidad?

–En el día a día te das cuenta de que hay muchas cosas que se hacen y que no son tan tangibles. Hay pequeñas obras en las que se va mucho presupuesto y no se ve. Desde los laureles que ves en los pasillos a las luces. Yo antes, cuando toreaba, con sinceridad, no tenía claro qué se hacía aquí.

–¿Y qué hace en el Centro de Asuntos Taurinos?

–Atender al aficionado, a la Escuela Taurina, reunirme con ganaderos, toreros, empresas... Estar en continuo contacto con la empresa gestora e instar a que se cumpla el pliego de condiciones.

–¿Se contempla alguna «compensación» a Plaza 1, empresa gestora de Las Ventas, al no haber podido explotar la plaza desde su inicio en plenitud por la obras?

–Nosotros hicimos el concurso y de pronto Seguridad dijo que no se podía explotar bajo estas condiciones. Entienden que los aficionados taurinos en caso de una emergencia saben perfectamente por dónde tendría que evacuar, pero en un festejo no taurino, la gente que entra por primera vez en la plaza no está preparada para ello. Por eso, hasta que no se adecúe a la obra grande, los festejos que no son taurinos están mermados en su ocupación.

–¿No habrá entonces una compensación?

–¿Compensar? La solicitud de la prórroga ya está sobre la mesa, entiendo que sería la primera vez en la historia que no se le prorrogue a una empresa que, por otro lado, ha cumplido de largo con lo pactado y que además ha hecho una feria, la del año pasado, que ha sido histórica. Creo que en general los protagonistas están contentos con la empresa y, además, se une que han tenido mermada la capacidad para sacar rentabilidad a la plaza, por circunstancias ajenas a la Comunidad, así que entiendo que se les concederá la prórroga.

–¿Qué le parece el sondeo que ha hecho Simón Casas, empresario de la plaza, con los abonados, sobre la posibilidad de descansar durante la Feria de San Isidro los lunes?

–Una consulta adecuada, porque se la ha hecho al principal visitante de la plaza. Entiendo que la feria es muy larga y la gente en mayo está trabajando. Los toreros siempre hemos querido venir en fin de semana porque el carácter del público se nota. Ha solicitado dar descanso, pero no acortar en el tiempo.

–El alcalde Martínez-Almeida ha anunciado la inversión de 30.000 euros en difundir la tauromaquia y la intención de firmar un acuerdo con la Comunidad. ¿En qué va a consistir?

–El convenio entre Martínez-Almeida y Díaz Ayuso insta a recuperar los premios taurinos que desaparecieron en la legislatura de Carmena, también el Palco del Ayuntamiento, se va a recuperar que la escuela José Cubero «Yiyo» vuelva a las instalaciones y con ello la vida en «El Batán». Y, además, con ese convenio una de las cosas más importantes es que las fiestas de los toros en la Comunidad de Madrid se van a declarar Bien de Interés Cultural, es decir, que ya no se va a poder hacer desaparecer de la programación de fiestas a los festejos taurinos. En Madrid hay toros y como van a estar protegidos habrá la obligatoriedad de publicitarlo igual que otras actividades.

–En el Batán ahora está «Tauromaquias Integradas».

–Es una empresa privada que tiene un contrato de permanencia en las instalaciones de El Batán bajo el paraguas de Madrid Destino por el que recibe una subvención anual y tiene un contrato de permanencia hasta el 29 de junio. Nosotros en el convenio firmaremos que a partir de esa fecha la escuela José Cubero «Yiyo» pasará a las instalaciones de El Batán. Y así los tentaderos.

–¿Qué ha cambiado para que se puedan volver a lidiar animales el pasado fin de semana en El Batán?

–Pues ha cambiado la legislatura, el partido que gobernaba en el Ayuntamiento y la Comunidad...

–Hablemos de nuevos proyectos...

–Las obras son sin duda el proyecto más ambicioso. Cambiar también el reglamento de los festejos populares, que son muy importantes, porque generan mucho y es de vital necesidad adecuarlo a los tiempos. Estamos trabajando en un borrador para mejorarlo y dar un balón de oxígeno para que los pueblos no sientan cómo sus fiestas están ahogadas. La voluntad es modificarlo y mejorarlo.

–Usted es parte de esta pregunta, pero ¿es bueno o malo que se politicen los toros?

–Es malo, yo pertenezco ahora a unas siglas, pero eso no significa que le pertenezca el toro. La Fiesta es del pueblo y pueden coincidir los de derechas, izquierdas, los de todos los colores y así debe ser.

