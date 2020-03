Madrileños que no se quedan en casa: así amanece hoy La Pedriza

Por estar al aire libre no significa que no haya riesgo de contagio. Esta mañana, La Pedriza, a las 11: 30 horas, presentaba un aspecto similar al de casi todos los fines de semana. Las autoridades han recordado por activa y por pasiva que no se trata de unas vacaciones, sino de un estado de emergencia sanitaria.

Desde el 112 Comunidad de Madrid, afeaban la actitud de todas estas personas que hacían caso omiso a las recomendaciones para tratar de frenar la expansión del Covid-19. Así, a través de su cuenta de Twitter y bajo el mensaje “Así No", han colgado una imagen que les han hecho llegar los agentes forestales que se encargan de esta zona. De este modo tratan de llamar la atención de los ciudadanos que se han desplazado a la Sierra hoy y además recuerdan que “es necesario abandonar las áreas recreativas de la Sierra”.

Desde la Comunidad de Madrid lanzan un llamamiento para que los ciudadanos se queden en casa.