El PP lamenta que algunos no quieran que Madrid avance y Maestre dice que la ciudad está donde debe estar

Las reacciones a la negativa del Gobierno central, como ya dejó entrever el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de no permitir a la Comunidad de Madrid el paso a la fase 1 del desconfinamiento, no se han hecho esperar.

Por parte del Partido Popular, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha lamentado que “algunos” estén deseando que Madrid “no avance” cuando está preparada para entrar en la fase 1 y ha llamado “miserable” al vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, tras acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de jugar con vidas para hacer política.

Serrano ha afirmado que “Madrid está preparada, hemos controlado a la epidemia y tenemos margen y flexibilidad para aumentar UCIs y camas hospitalarias. Lo hemos demostrado y no se trata de prisas, pero algunos están deseando de que Madrid no avance y señalar injustamente a una comunidad que siempre ha sido solidaria y se adelantó a medidas que el Gobierno de España no quiso tomar”.

A su juicio, en declaraciones recogidas por Europa Press, la región está en el principio del final de la crisis sanitaria y no puede “permitirse el lujo de pararse”. “Si antes había vidas en juego ahora hay miles de proyectos vitales que tienen derecho a mirar con futuro”, ha defendido, al tiempo que ha apostado por emprender medidas para que comience la reactivación económica.

En cuanto a las críticas de Iglesias a Ayuso, el portavoz ‘popular’ ha criticado que algunos centren sus “obsesiones” en Ayuso, y tengan que sufrir “a un miserable vicepresidente” que dice que la presidenta juega con algo “tan serio como salvar vidas”: “Lo dice un líder de un partido que estaba jugando a no sabemos qué mientras España se contagiaba, cuyo mando único en residencias ha dado cero actuaciones en Madrid”, ha lanzado, informa Europa Press.

Más Madrid

Por su parte, desde la oposición, el portavoz en la Asamblea de Madrid del partido Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà ha acusado a Ayuso de “dañar” la imagen de la región tras el rechazo del Gobierno central. Según Perpinyà esta situación es “consecuencia directa de la improvisación del Gobierno de la región”. Un Gobierno que, a su juicio, ha gestionado la crisis “de polémica en polémica, pensando más en la promoción y en la imagen de Ayuso que en atajar la pandemia”. Y así, es “muy difícil acertar en las decisiones”.

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, también ha salido en defensa de la decisión del Gobierno, y ha publicado un mensaje en las redes en las que afirma que Madrid está “donde todos sabíamos que estamos y que debemos estar.” Además ha aprovechado una vez más para criticar la gestión de la presidenta de la Comunidad. En una entrevista reciente en un medio digital declaró que: “Cualquier paso para sacar a Ayuso de la Presidencia nos parecerá correcto”.

Unidas Podemos

El portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, ha indicado este viernes que es “lógico” que el Gobierno central haya rechazado que la Comunidad de Madrid pueda entrar en la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, algo que ha tildado de “irresponsabilidad” por parte de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. “Nos parece lógico. No hemos podido ver la documentación pero creemos que se incumple absolutamente cada uno de los criterios en este momento”, ha sostenido Morano en declaraciones recogidas por Europa Press.

Vox

Los de Abascal, se han sumado a la petición para que el Gobierno haga público el listado de los componentes del Comité de Expertos, que entre cometidos es el que decide qué comunidades pasan a la fase siguiente.

Lo ha hecho este viernes a través de una petición para que el epidemiólogo comparezca en la Comisión de Ciencia y Universidades para explicar el “objeto, actividad y los miembros del consejo asesor científico”, sobre el que el Gobierno ha estado “eludiendo responsabilidades”.