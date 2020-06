Ángel Garrido: «Sánchez ha creado un caldo de cultivo complejo para llegar a acuerdos en Madrid»

Arranca hoy la fase dos de la desescalada y aumenta la oferta de transporte de Metro y autobuses. Su consejero, Ángel Garrido, dice que está todo listo en un momento en el que el principal reto es recuperar la confianza de los usuarios en el transporte público. Desde hoy se incrementa la oferta al 95%, se refuerzan las líneas de autobuses que hacen en superficie recorridos similares a los de Metro, se refuerzan todas las líneas y se recupera el horario de cierre a la 1:30. También se está probando un sistema de control de accesos para evitar concentraciones no deseadas de viajeros.

En los nueve meses que lleva como consejero dice que se ha redescubierto el Metro como «una ciudad dentro de la ciudad». Y es que, a pesar de ser un sistema de transporte de altas capacidades, con más de 2,3 millones de viajes por día, Metro ofrece otras posibilidades para dejar mensajes solidarios, trabajar con temas culturales, del mundo del deporte...

–¿Qué acuerdos del gobierno de coalición pueden quedar en la cuneta con la crisis de gobierno?

–Confío en que ninguno. Una parte muy importante, que era el de las ampliaciones de Metro, se ha incluido en el Plan de Reactivación que hemos presentado recientemente, con lo cual está blindado. El resto creo que podemos mantenerlo. La incorporación de más maquinistas a Metro se paró durante el estado de alarma porque no pudo continuarse con la formación, pero ya la hemos retomado y se están formando 35 maquinistas. Puede haber retrasos en algunas cosas, pero no queremos renunciar a ninguno de los proyectos que teníamos.

–¿En cuánto se han cuantificado las pérdidas económicas al no usarse el transporte público durante el confinamiento?

–Tenemos cuantificada una parte, pero también va a depender del ritmo de recuperación del transporte público. Hemos estimado 270 millones porque en un momento determinado de la pandemia el número de usuarios bajó al 7%. Es evidente que todo el transporte público se ha visto muy resentido. Para eso hay el Plan de Transporte del Estado, que va a aportar muchos miles de millones.

–¿Cómo cree que va a cambiar la movilidad? Ahora ya estamos viendo un trasvase del transporte público al privado, se está impulsando el uso de la bicicleta, la moto...¿Cómo cree que estos cambios van a afectar al transporte público?

–Uno de los grandes retos del transporte público es tratar de que no se vea estigmatizado por esta crisis y que los usuarios no tengan miedo de utilizarlo. El uso del vehículo privado ha subido en torno a 15 puntos con respecto a lo normal. Ahora se trata de vender seguridad y confianza. Pero se van recuperando los niveles de usuarios.

–¿Cree que el gobierno de coalición PP-Cs acabará la legislatura, a pesar de las discrepancias?

–Categóricamente digo que sí. Este Gobierno se forjó con un acuerdo para cuatro años y estoy convencido de que tanto PP como Cs queremos cumplirlo. Todos los que integramos el Consejo de Gobierno estamos convencidos de que fue el mejor acuerdo posible cuando se hizo, que sigue siéndolo. En las últimas semanas ha habido demasiado ruido en torno a algo que, en el fondo, era una pequeña discrepancia en torno a formas de actuar en el trabajo con la oposición.

–¿Qué ha pasado para que de la noche a la mañana Aguado abrace la fórmula Ayuso de diálogo con los grupos de la oposición?

–Se empezó con una negativa casi total por parte del PP a negociar con el PSOE y los grupos de la oposición, cuando desde Cs se intentó hacer reuniones conjuntas con la oposición. Después, la propia presidenta ha planteado que mejor sea hacerlo en reuniones bilaterales y, al final, Cs ha aceptado el punto intermedio para todos: tengamos las reuniones con todos los grupos y de forma bilateral, porque al final, el formato es lo menos importante, pero lo que creo que sí que es útil es que nos reunamos con todos. Si al final salen acuerdos, estupendo, y si no, por el Gobierno no habrá quedado.

–¿Y qué opina de las críticas de deslealtad con el Gobierno que ha recibido Aguado estos días atrás?

–No he oído jamás a ningún consejero ni a la presidenta ni al vicepresidente criticar abiertamente o emplear palabras de esa naturaleza con alguien del Gobierno, todo lo contrario. Tenemos una relación formidable. Cs es un socio leal, aunque tengamos a veces formas distintas de ver las cosas, pero no en lo esencial, que está pactado y firmado en 155 puntos. Habría que evitar por parte de todos lo que puede surgir a veces de los entornos, que, en ocasiones, no terminan de enterarse de la realidad. En estos nueve meses de gobierno se ha hecho un muy buen trabajo. Hay que evitar los comentarios que nunca provienen exactamente de nadie, sino de fuentes de, el entorno de...

–¿Por qué esta costando en la Comunidad llegar a un pacto, a diferencia del Ayuntamiento?

–No ha ayudado la actitud del Gobierno de Sánchez porque con Madrid no se ha portado bien y eso crea un caldo de cultivo complejo para intentar llegar a acuerdos con los mismos partidos que sin estar gobernando están en la oposición. Aquí sí que hemos tenido un comportamiento desleal por parte del Gobierno de la nación con palabras insultantes.

–¿Y qué me dice del consejero Reyero, que ha cuestionado la ética y la legalidad del propio gobierno regional al no trasladarse a los ancianos de las residencias a los hospitales y del enfrentamiento con el consejero de Sanidad?

–En realidad lo que dijo es que le parecía mal cualquier instrucción que promoviera que una persona de una residencia no pudiera pasar a los hospitales. No ha cuestionado nada más ni hay nada sobre la mesa distinto de esa opinión.

–¿Cree que el Gobierno ha hecho una buena gestión durante la pandemia?

–No ha estado a la altura de las circunstancias. Puede que haya tenido la mejor de las voluntades, pero ha faltado transparencia en la toma de decisiones y a veces puede llevar a sospecha de las actuaciones. Por eso el Gobierno de Madrid ha recurrido a los tribunales para que se aclare cómo se tomaban las decisiones del paso de una fase a otra. Las decisiones han podido tener un trasfondo político, y eso es grave.

–¿Marlaska debería dimitir como ministro?

–Su error es algo más que un error. Ha puesto en cuestionamiento muchas cosas importantes del funcionamiento del Estado. A estas alturas no debería ser ministro.

–¿Alguna vez se ha arrepentido de haberse ido a Cs en todo este tiempo?

No, todo lo contrario. Cuanto más tiempo ha pasado mucho más convencido de mi decisión he estado. Estoy contento de militar en un partido como Cs que defiende un espacio de centro que creo que ahora es más necesario que nunca.