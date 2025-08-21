El tiempo para hoy en Madrid: Máximas en ligero ascenso en la Sierra y cielos despejados

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a unas temperaturas máximas en ligero ascenso en la Sierra y a unos cielos que amanecerán despejados. Sin embargo, durante las horas centrales del día podrán aparecer algunas nubes.

En cuanto a las mínimas, irán en ligero descenso de forma generalizada. El viento soplará flojo desde el norte con algún intervalo moderado al final de la jornada. Los termómetros oscilarán entre los 18ºC y los 31ºC en Madrid; los 15ºC y 31ºC en Alcalá de Henares; los 16ºC y los 31ºC en Aranjuez; 13ºC y los 29ºC en Collado Villalba; los 17ºC y los 32ºC en Getafe y 16ºC y los 31ºC en Navalcarnero.