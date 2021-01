Colapso en Traumatología por caídas en el hielo: atienden 80 fracturas a la hora

Sabíamos que “Filomena” no iba a dejar solo una estampa irrepetible en España. Nos habían advertido de que tras la nevada vendría una drástica bajada de temperaturas y, con ello, el hielo en el suelo. Y aunque muchos puedan aplicar la recomendación de las autoridades de no salir de casa si no es imprescindible, quienes tienen que salir a trabajar no les queda más remedio que exponerse a las caídas. Los servicios de Emergencias de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ya atendieron ayer a personas que habían sufrido aparatosos resbalones (169 el Samur solo por la mañana y 411 desde Summa) pero hoy las cifras se han triplicado y Emergencias Madrid ha atendido más de 400 caídas en lo que llevamos de mañana. Si bien es cierto que la cifra no es representativa porque la gran mayoría de los ciudadanos no llaman al 112 tras sufrir una caída y se han dirigido por sus propios medios a centros hospitalarios o centros de salud. En este sentido, según informan desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desde ayer a hoy se han recibido más de 2.000 atenciones en las urgencias hospitalarias derivadas a traumatología por caídas a causa del hielo, lo que supone unas 80 de media en las últimas 24 horas.

“100 kilos de nieve son 500 de peso al caer”

La mayoría de las dolencias atendidas en vía pública, según explica Javier Quiroga de Samur del Ayuntamiento, son esguinces y fracturas en tobillos, rodillas, fémur pero también de muñeca, codo y hombro, más complicadas. Por eso los expertos siguen aconsejando salir lo mínimo a la vía pública, especialmente los mayores por fracturas de fémur, cadera o craneales muy complicadas. También es aconsejable no salir por mantener despejadas las vías por las que circulan las ambulancias y por alejarse de cornisas: “100 kilos de nieve pueden suponer 500 kilos de peso cuando llegan al suelo”, señala Quiroga.