Nos colamos en el Food Hall de Galería Canalejas

Sabemos que Madrid es un destino gastronómico imbatible. Que antes de que iniciáramos la batalla contra el Covid-19, el 20 por ciento de los turistas que visitaban la capital, lo hacían porque aquí se come y se bebe de lujo, ya sea en restaurantes, con o sin estrella, en tabernas o en los clásicos bares de barrio. Dicho esto, tenemos entre manos otra sabrosa noticia: el tan esperado Food Hall de Galería Canalejas abrirá el próximo mes de octubre con una propuesta culinaria única, ya que contará con 14 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades repartidos a lo largo de 4.000 metros cuadrados.

El chef Julián Mármol, con una distinción de la guía Michelin lograda por los productazos que sirve en Yugo The Bunker, ha diseñado dos conceptos inéditos. Uno recibe el nombre de Monchis y supondrá un auténtico cruce de caminos entre Japón y México, en el que primará la creatividad y la excelencia en técnicas y materias primas. Además, podremos reservar en la primera barra omakase mexicana con filosofía japonesa de Europa y la segunda en el mundo. En el segundo, The Eight, sepan que la brasa será el hilo conductor y será aquí donde Mármol mostrará su singular toque de autor redefiniendo formatos tan populares como las hamburguesas y los bocadillos. Por otra parte, Rubén Arnanz, uno de los cocineros españoles más jóvenes en conseguir una estrella Michelin, nos acercará la esencia de la nueva cocina castellana con la apertura de 19.86 by Rubén Arnanz. En este caso, apuesta por un restaurante-boutique dinámico y cosmopolita, en el que sus recetas de alta cocina estimularán todos los sentidos. ¿Lo mejor? Contará con un espacio exclusivo para un reducido número de comensales a los que cocinará “in situ”.

Plato del cocinero Andrés Madrigal

Otra de las apetecibles noticias es la incorporación de Patricia Carbajosa, propietaria de KaButoKaji, restauranate japonés situado en Pozuelo de Alarcón, del que es director gastronómico Andrés Madrigal. Sí, ha regresado de Panamá. Juntos estarán al frente de dos restaurantes en los que la fusión se convierte en el alma de la cocina: un renovado KaButoKaji en el que el cocinero invita al comensal a un viaje fascinante entre la gastronomía tradicional japonesa y su encuentro con la esencia mediterránea. Y Klub Bar Kitchen, un concepto novedoso de coctelería y bar de dim-sums. Por cierto, el tan de moda Salvaje por su cocina fusión, con sucursales españolas en Madrid y Barcelona, tambien contará con su rincón, dirigido por el venezolano Fermín Azkue. Por otra parte, desde Italia llegará Davanti Ristorante, con un piccolo mercato incluido, y la heladería Amorino, mientras que desde Francia viajarán las ostras de Amélie.

Pero aquí no termina la cosa, porque MAD Gourmets es otro de los espacios diseñados. Lean. En sus 650 metros cuadrados, se abrirán 20 locales de diferentes especialidades. ¿Han degustado los bocatas de Javi Estévez, de La Tasquería, con el pan de John Torres? Si no han tenido la oportunidad, los podrán devorar en John Barrita.

Por supuesto la gastronomía española, que tanto gusta a nuestros visitantes, también será protagonista con una amplia muestra de auténticos tesoros nacionales. Tanto, que para darnos un homenaje con los mejores ibéricos, embutidos y quesos, armonizados con nuestos vinos, iremos a D´Bellota, mientras que el día que se nos antoje un arroz o una paella reservaremos en la sucursal del emblemático St James. La auténtica cocina gallega se servirá en Garelos, natural de Betanzos, mientras que tampoco podía faltar uno de los mejores representantes de la repostería española, El Goloso, que desde 1963 elabora pasteles y dulces artesanales en sus obradores de Tarancón y que ahora viaja fuera de su Mancha natal.

Con la inauguración el próximo octubre del Food Hall, Galería Canalejas da un paso definitivo en su apertura, que comenzó el pasado año con la inauguración de Hermès, la primera boutique de su exclusiva selección de marcas. La apertura del resto de las más de 40 boutiques de moda, perfumería, accesorios de lujo y alta joyería está prevista para la primavera del próximo año. Juan Pablo García Denis, director general de Galería Canalejas, destaca: “La apertura del Food Hall de Galería Canalejas supondrá para Madrid un nuevo icono gastronómico y un paso decisivo en nuestro proyecto. Nos sentimos muy orgullosos de estar creando un concepto de galería comercial y gastronomía único en nuestro país, a la altura de las grandes galerías comerciales de las principales capitales del mundo, y en la que nuestros visitantes disfrutarán de una experiencia global de moda, lujo, gastronomía, cultura, la historia de los 7 monumentales edificios sobre los que estamos, y todo ello en el más auténtico corazón de Madrid”.