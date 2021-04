La “primavera de Ayuso”, en venta

Juan Carlos Tabero todavía se recupera del golpe que ha supuesto la pandemia para su negocio, una floristería en Alcalá de Henares. Hoy ya vuelve a lucir con el mismo esplendor y aroma que lo hacía antes de marzo del año pasado. En cada esquina pueden verse variedades de flores para todos los gustos, las cuales adornan también un escaparate donde la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo es protagonista indiscutible. Un cartel en el que aparece escrito “Gracias, Ayuso, por salvarnos” da buena cuenta de ello.

Tal es la admiración que siente este madrileño por la política conservadora que ha decidido crear un ramo en su honor: “La primavera de Ayuso”: “Está funcionando como un rayo”, dice orgulloso Juan Carlos. “Estar en Madrid ha sido una bendición, gracias a las facilidades que se nos ha dado para la apertura de nuestros negocios hemos podido salir a flote. El ’'Plan Impulsa” con el que se ha decidido acudir al rescate de los autónomos nos ha salvado, al menos en mi caso. Por este motivo, y después de ver que varios compañeros de hostelería hacían pequeños homenajes a la presidenta creando platos en su honor, yo también he querido hacer el mío particular”, explica el dueño de Flor de Romero, un negocio que lleva 14 años en pie y al que ha hecho temblar el coronavirus “como nunca antes había visto, ni si quiera la crisis del 2008 fue tan terrible”.

Juan Carlos, mientras elabora uno de los ramos "La primavera de Ayuso", en Alcalá de Henares

Ante semejante iniciativa, Juan Carlos ha escuchado comentarios de todos los colores, desde los ciudadanos que se acercan a felicitarle por su decisión de apoyar públicamente a Ayuso, como aquellos que le dicen que está loco. “Hay de todo, pero la verdad que me da igual. Sí que hay quienes me han dicho que ya me vale por hacer esto, pero yo me sentía en la obligación de agradecer el empuje que ella ha dado al comercio y a los autónomos. No es una cuestión ideológica ni quiero hacer campaña con ello”, puntualiza.

Mientras habla con nosotros prepara uno de los famosos ramos: “Sé que su flor favorita es la hortensia y elegí la de color azul porque es igual que el logo del Partido Popular y también en referencia al cielo azul de Madrid. Luego opté completar el ramo con flores variadas, las cuales representan la diversidad de la capital, donde caben todas las ideologías, pensamientos, culturas y religiones. Todo eso unido en un ramo. Entre las otras flores hay jacintos, narcisos, margaritas y algún ejemplar más exótico como la protea. Ha quedado muy bonito”, detalla.

La presidenta todavía no se ha pasado a recoger el suyo, “pero cuando quiera, sabe que aquí lo tiene esperándola, eso sí, por las redes sociales me ha retuiteado la foto, entiendo que ahora está muy ocupada”, la disculpa. El precio de semejante obra de arte floral es de 55 euros, pero, matiza el dueño, “se puede adaptar y hacer en formatos más grandes o más pequeños, eso sí todos a modo de ramo, no hago centros, creo que queda mejor así”.

Desde el jueves pasado, cuando Juan Carlos comenzó con la oferta de este producto, ya ha vendido 28 ramos y tiene siete encargos: “Estoy encantado, me ha dado el empujón primaveral que necesitaba. Ten en cuenta que con la pandemia han dejado de celebrarse la mayoría de las bodas, las comuniones y todos los eventos que antes requerían adornos florales. Tampoco se ha permitido celebrar el Día de los Santos ni las procesiones de Semana Santa, así que imagínate cómo estamos...”. En concreto, este floristero desvela que la caída de ingresos en su negocio ha sido del 60%, “más todo el producto que perdimos hace un año cuando tuvimos que cerrar de repente. Nosotros trabajamos con productos perecederos y cuando en mayo del año pasado nos confinaron, todo lo que teníamos en la tienda se perdió. Era una época en la que, además, teníamos mucho stock porque se aproximaban varias bodas y las comuniones”, recuerda.

El ramo está formado por hortensias azules, la flor favorita de Ayuso, y otras más exóticas como la protea

Entre los clientes que más han solicitado “La primavera de Ayuso” son hombres jóvenes de unos 35 años “y casi todos hacen el encargo vía online, el cual hemos reforzado en los últimos meses ya que los pedidos por internet se han crecido un 200%”. Ante las divisiones que puede causar su iniciativa en un momento de una polarización ideológica tan severa como la que vivimos en la actualidad, Juan Carlos reconoce que “a veces da miedo expresar tus ideas porque no sabes lo que te puede venir, pero yo no quiero convertir este ramo tan especial en una disputa, es más, creo que hay mucha gente que aunque no sea del PP reconoce que la ayuda que hemos recibido de Ayuso ha sido mucho mayor que la que hemos recibido del Gobierno central, el cual nunca ha incluido a las floristerías en sus paquetes de ayudas. Yo no quiero hacer daño ni ofender a nadie, solo ser agradecido con quien me ha ayudado”, sentencia.