Ayuso arranca su campaña contra Sánchez: “Le invito a marcharse de La Moncloa tras el resultado del 4-M”

En el centro de Madrid, a los pies del WiZink Center, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado su campaña electoral. En una plaza llena de personas, flanqueadas por las decenas de personas que disfrutaban de la tarde del sábado en las terrazas de la plaza de Felipe II. La presidenta regional ha estado acompañada por la plana mayor de la formación, con el presidente Pablo Casado a la cabeza.

Y la presidenta madrileña lo ha hecho al ataque: “Madrid es decirle no a Sánchez y no a Iglesias”. Y ha cerrado su intervención con un mensaje al presidente del Gobierno: “Le invitó a marcharse de La Moncloa cuando obtenga los peores resultados de su historia en Madrid. Ante la participación histórica de Madrid el 4 de mayo, a lo mejor España me debe tres”.

En un discurso marcado por la defensa que ha realizado de su gestión, Díaz Ayuso ha querido poner en valor su modelo frente al liderado por Sánchez a nivel nacional: “Estamos orgullosos de vivir a la madrileña. Los madrileños nos dicen que ganas qué ganas tienen de ir a votar. No queremos vivir tutelados y con miedo. Madrid es su modelo incómodo porque Madrid es España y una forma de entender la vida”.