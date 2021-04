La primera campaña del juez López: “Espero que mandemos a Iglesias a una merecida jubilación”

Un «road show» para vender ideología. Así concebía Enrique López las campañas electorales antes de entrar en política. Tras dos años como consejero en la Comunidad de Madrid, este juez leonés de 57 años vive ahora inmerso en la vorágine de su primera campaña en la que ya no es un espectador ni un mero votante, sino uno de sus protagonistas. Figura como número cuatro de la papeleta encabezada por Isabel Díaz Ayuso. Con una agenda cargada de actos, paseos y reuniones. El pasado jueves atendió a LA RAZÓN tras recorrer los comercios y el mercado del barrio de Delicias, en Arganzuela. Reconoce afrontar estas dos semanas con fuerzas y con curiosidad. También desde la convicción de que el eslogan «comunismo o libertad» no es ni mucho menos una exageración aireada a conveniencia de la candidata popular.

–¿Dónde se siente más cómodo: en el despacho o en la calle haciendo campaña?

–Para mí esto es nuevo, una experiencia novedosa. De las campañas sabía muy poco. Esa novedad supone un reto. En cada acto aprendo algo. Si un político se precia de ser político no sólo es por lo que hace, sino porque escucha a la gente. En la calle es donde la gente te habla y te dice cosas que son muy importantes para orientar tu acción política. Yo creo que la calle hay que hacerla siempre, no sólo en campaña electoral.

–¿Sirve de algo una campaña?

–Hay una creencia de que las campañas no valen para nada, pero sí son muy importantes. Para los que consideramos que tenemos que ser dignos de nuestra palabra, es importante lo que se dice en campaña para el futuro, porque te compromete. Yo me la planteo como un contrato que ofrecemos a los ciudadanos y que esperamos que lo suscriba la mayoría.

–¿Cómo lo afronta?

–Con fuerza y con la curiosidad de alguien que empieza en esto. Parece una paradoja, que alguien ya de mi edad, que es una edad madura para la política más que para la judicatura, pero lo hago con una gran ilusión y curiosidad, por ver, percibir y oler el mundo de la campaña.

–¿La política engancha?

–Cuando Isabel Díaz Ayuso me ofreció la posibilidad de formar parte de su Gobierno para mí fue un honor y a la vez un reto. Cuando decides aceptarlo es porque ya hay una predisposición hacia ser político. Cuando Pablo Casado refuerza mi papel en la política ofreciéndome ser secretario ejecutivo a nivel nacional del partido todavía más. La política no es que enganche, es que si quieres dedicarte en serio a ella tienes que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Esto durará el tiempo que dure, pero mientras dure será así.

–De estos dos años como consejero, ¿qué es lo peor que ha visto dentro de este mundo?

–La actitud de la izquierda más radical, que cuestiona al adversario político, que no lo respeta. Hay que intentar ser mejor que los demás, pero no sobre la base de demonizar y quitarle legitimidad al contrario. En la izquierda radical lo que se busca es que el adversario no exista, aniquilarlo. Tengo otra forma de concebir la política: ganar al adversario convenciendo a los ciudadanos, pero no aniquilándolos.

–¿Qué se juega Madrid? ¿No es una exageración el dilema «comunismo o libertad»?

–Si me hacen esta pregunta hace cinco años, hubiera dicho que era un eslogan erróneo. Hoy, obedece a una realidad. Hay una izquierda enraizada en el comunismo más arcaico de Europa. A la izquierda socialdemócrata yo no la votaría, pero no me da miedo. Una izquierda radicalizada en manos de Podemos y Más Madrid me genera temor.

–¿Qué le diría a un vecino que dude entre PP y Vox?

–Que vote por el partido que está por la integración del centro derecha para constituirse en una alternativa real ya en Madrid y en España. Es lo que necesita España.

–¿Y a uno que dude entre ustedes y Ciudadanos?

–Lo mismo. El PP representa la única opción que nos puede impedir en Madrid que llegue la izquierda radical y en España liberarnos de esa izquierda radical.

–¿Qué es lo que Ayuso les ha pedido que trasladen a los madrileños en estas semanas?

–Lo primero, mostrar un gran orgullo de nuestra gestión como Gobierno. Y que ganemos la calle, no en el sentido de la izquierda, de patrimonializarla, sino en el sentido de entenderla, de generar empatía con los ciudadanos.

–¿En coalición o en solitario?

–Creo que se gobierna mucho mejor en solitario cuando tienes el apoyo mayoritario que legitima un gobierno en solitario, que es lo que pedimos ahora, un apoyo para tener, no un gobierno en solitario, sino del PP que amalgame ese voto de centro derecha.

–¿Cree a Gabilondo cuando dice que no gobernará con Iglesias?

–Todo aquello que ha dicho Gabilondo ha sido corregido por su jefe de campaña que es el presidente Sánchez. Cuando dijo que no iba a gobernar con Pablo Iglesias, su jefe de campaña le corrigió. Cuando Gabilondo dijo que no iba a subir impuestos, la ministra de Hacienda del Gobierno, dijo que no, porque quieren convertir a Madrid en un infierno fiscal igual que Cataluña. ¿A quién creemos? ¿A Gabilondo o a Sánchez? Hay una cosa muy clara: votar a Ayuso es votar a Ayuso y al PP, todo el mundo lo sabe; votar a Gabilondo no sabemos si es votar a Gabilondo o votar a Iglesias o votar a un gobierno más o menos radical...exactamente lo mismo que ocurre con el Gobierno a nivel nacional, preso de los presos, preso de los independentistas, preso de los herederos de ETA, que está haciendo lo peor para España. Tenemos un presidente que es el presidente que no quiere a España, pero que lo quieren aquellos que no quieren a España. Eso es dramático.

–¿Qué opinión le merece el aterrizaje de Pablo Iglesias en la campaña del 4-M?

–Ha venido a salvar a su partido, porque su partido podía dejar de existir en la Asamblea y sufrir un desgaste que le deslegitimaría en el Gobierno de coalición. No ha venido a solventar las necesidades de los madrileños ni a ser diputado autonómico. Los madrileños le importan nada y sus necesidades menos. Sus aliados naturales son aquellos que cometen delitos contra la propiedad industrial, los manteros, se asocia con los elementos más violentos de los «hooligans» de un equipo de fútbol y justifica sus actos violentos... Es un personaje que, gracias a esto, se ha ido del Gobierno y como no va a ocupar ninguna plaza en el Gobierno de Madrid esperemos que le demos un pasaporte definitivo en la política y que le mandemos a una merecida jubilación.

–¿Cómo valora el fallo del TC sobre Toni Cantó?

–Desde el máximo respeto. El que se haya producido un empate de tres a tres en la sentencia pone de manifiesto las dudas jurídicas que existían y también pone de manifiesto que es inadmisible que desde el PSOE se hable de trampa, que alguien quiera deslegitimar al adversario de una manera tan vil... Lo primero que hizo el PSOE con Ciudadanos fue intentar impedir las elecciones y lo segundo, impugnar nuestras listas. El PSOE y Gabilondo manejado por Sánchez hacen lo que los malos equipos de fútbol: intentar ganar en los despachos lo que no van a ganar en el campo de fútbol.