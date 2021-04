Ayuso: “Caretas fuera. Gabilondo e Iglesias van de la mano. Subirán los impuestos y permitirán la okupación”

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado esta mañana que el debate electoral de Telemadrid demostró que el PSOE de Ángel Gabilondo buscará gobernar con Pablo Iglesias pese a haber renegado en varias ocasiones durante la campaña del líder de Unidas Podemos: “Ayer caretas fuera. Gabilondo e Iglesias van de la mano y al candidato de Sánchez no sólo le han hecho el programa y las listas, sino que miente, no ha dejado de mentir. Dijo que no pasaría con él, ahora dice que no quiere subir los impuestos. Ha perdido todo el crédito”.

A juicio de Ayuso, “Pedro Sánchez se ha personado en esta campaña hasta convertirse en el candidato y sabe que si los resultados son tan malos como parece, va a empezar a tener verdaderos problemas para defender su mantenimiento en La Moncloa”. E insistió en algunos de los argumentos que ya desplegó durante el debate: “Pablo Iglesias está en esta campaña para intentar salvar los muebles. Ni siquiera va a coger el acta y se ha presentado aquí para intentar rescatar su proyecto y, de paso, ser la muleta de Pedro Sánchez”.

La candidata del PP, al término del acto en el que ha presentado las propuestas de su programa electoral en materia de Transportes, ha cargado especialmente contra el candidato socialista: “Sobre Gabilondo, jamás he visto a alguien mentir tantas veces seguidas y cambiar de criterio. Si ganan, Madrid tendrá un gobierno del Partido Socialista con Podemos, donde van a espantar a la iniciativa privada, donde muchas empresas se van a ir, donde nos van a empezar a subir los impuestos y van a permitir la okupación”.

Respecto a su hoja de ruta para después del 4 de mayo, la candidata popular ha recalcado que aspira a no tener socios “porque ese es el motivo que nos ha llevado a tener nuevamente elecciones. Tenemos la Legislatura más corta de la historia de la Comunidad de Madrid porque los pactos no han sentado bien. Tenemos por delante muchas dificultades, tenemos que reactivar la economía de Madrid”. Quiere liderar “un gobierno que sea sólido, austero y que vaya en una misma dirección, sin que el Legislativo le esté todo el rato poniendo palos en las ruedas o que los socios desde dentro hagan lo propio, que es lo que ha pasado durante este tiempo”.

“Yo pido pactar con los madrileños, no quiero pactar con nadie más que con los madrileños y con todas las personas que se suman a este pacto por la libertad. Y quiero dejar otra cosa clara, no hace falta ser de derechas para estar en contra del proyecto de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, simplemente hace falta ser sensato”, ha destacado.