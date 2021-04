Ayuso saca los colores al Gobierno: “Si no son capaces de gestionar un escáner, como para gestionar un país”

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, aseguró ayer, al paso de su caravana electoral por Torrejón de Ardoz, un feudo tradicionalmente popular, querer saber a quién ha el Gobierno puesto al frente de la seguridad de algunas de las instituciones, a raíz de las caratas con amenazas llegadas a cuatro responsables o ex responsables del Ejecutivo central, entre ellos, el ministro del Interior y el candidato de Unidas Podemos el 4-M, Pablo Iglesias: “Porque a mí me llegan a mandar a mi despacho directamente, pasando por el escáner de la Real Casa de Correos, un abrelatas, pero de una lata de mejillones, y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a su puesto de trabajo. Y si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones distintas, como para gestionar Barajas o para gestionar un país”.

A juicio de Ayuso, “lo que buscan, que no es nuevo, es notoriedad” y, de manera muy especial, señaló la candidata popular, lo hacen “aquellos que están fuera de la campaña, porque están intentando que se hable de lo que no pasa para ocultar lo que está pasando. ¿Qué están haciendo? Están crispando y creando un ambiente de división social nunca visto, a ver si de esta manera cambiamos la forma de verlo”.

La presidenta madrileña insistió en que, desde su partido, condenan todo tipo de violencia. Eso sí, dejó claro que “todos, en algún momento, como responsables políticos amenazas, y la diferencia es que unos no lo comentamos y lo llevamos ante las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos”. Recordó que ella también lleva escolta y ha sido amenazada: “Yo también he estado en una lista yihadista y también he recibido amenazas, pero lo que no hay que hacer es una y otra vez seguir aumentando el efecto llamada. Hay que tratarlo con discreción y con serenidad, como corresponde”. Y vinculó el “circo” en torno a estos hechos a las malas perspectivas que dibujan las encuestas para la izquierda y, más en concreto, para la candidatura encabezada por Ángel Gabilondo: “Por más que lo intenten desde La Moncloa en los últimos días, están francamente fragmentados y aterrados porque las encuestas no les puede ir peor y, según el presidente del Gobierno se va involucrando en esta campaña, se están hundiendo. Han hundido al candidato, al que le presentaron de una manera y ha acabado siendo una marioneta que ni siquiera ya sabe con quién va a pactar ni qué va a pensar esa mañana”.

Ayuso aseguró que Moncloa “está de los nervios”, después de un año en el que “han estado gobernando a costa de nuestros presupuestos y de los medios de todos los españoles sin ningún rubor, hasta que la gente ha dicho: esto yo no lo quiero en Madrid porque en Madrid esto no nos lo cuelan, así que según se involucre el presidente el Gobierno más le animo a ir haciendo las maletas”.

Respecto a Pablo Iglesias y Unidas Podemos, Díaz Ayuso lamentó su “querencia” a “pactar con todo aquello que nos divide, o en las comunidades autónomas dónde han fabricado el nacionalismo que no había o en las comunidades autónomas dónde se han perpetuado en las instituciones, aquellos que se han alimentado del odio y de las balas del pasado, a esos socios comunistas que han nacido en los platós de televisión, en la Venezuela de Chávez que mucho de vosotros conocéis porque habéis huido de sus políticas. Esas personas son las que ahora mismo impiden dar, por ejemplo, una conferencia en la primera universidad pública de Madrid por número de estudiantes. Son los que pretenden cerrarnos las cosas, son las que pretenden intimidarnos y son los que pretenden alimentar un clima de violencia para alentar a una izquierda desmovilizada porque, insisto, la calle no les pertenece”.