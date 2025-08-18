Cuatro intoxicados por humo tras un incendio en un edificio de Fuenlabrada

Cuatro personas han sufrido intoxicaciones leves por inhalación de humo tras un incendio declarado en un piso de un edificio de viviendas en Fuenlabrada, que estaba siendo reformado y del que los bomberos han rescatado a una mujer de 40 años.

El fuego se ha declarado en una vivienda situada en el séptimo piso de un edificio de ocho alturas en el número 7 de la calle Riazor, en Fuenlabrada, y ha roto por fachada, según han informado fuentes del 112 Emergencias Comunidad de Madrid.

Tras recibir un aviso poco antes del mediodía de este lunes, seis dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y efectivos del Summa 112 han acudido al lugar del incendio, declarado en una habitación que estaba siendo reformada y que se había extendido al pasillo.

En este inmueble los bomberos han rescatado a una mujer de 40 años que ha sido trasladada al Hospital de Fuenlabrada con pronóstico leve tras inhalar humo. Tras este rescate, han confinado al resto de vecinos y han extinguido el fuego, que no se ha extendido a otros pisos del edificio.

El Summa 112 ha atendido a tres personas más por intoxicación de humo, dos vecinos y un policía local. La Policía local de Fuenlabrada está al cargo de la investigación.