El hidroavión del Ministerio de Medio Ambiente interviene en el incendio de Colmenar Viejo

Desde Emergencias confirmaban que han declarado un incendio en la zona de Camino de Valdeolivas. Se trata de un incendio de pastos, monte bajo y algo de arbolado, aunque de momento no apunta a ser un gran incendio. «Declarada la situación operativa 1 del INFOMA por un incendio de pasto y arbolado en las cercanías del vertedero de ColmenarViejo», comunicaba 112 en su cuenta de X.

También acaban de confirmar que se ha solicitado un hidroavión (FOCA) del ministerio que va a acudir al incendio y que vuela desde Salamanca. Por si fuera poco, se ha dado orden a la guardia civil para que desaloje casas y construcciones aisladas en el camino del incendio aunque en ningún momento se ha planteado desalojar ninguna urbanización.

De la misma forma confirman que ya están trabajando, en total, 28 medios de BomberosCM, Brigadas ForestalesCM, AgentesForestalesCM y SUMMA112. El despliegue de medios actualmente consiste en 6 medios aéreos,10 autobombas, 3 nodrizas, 2 buldozer, 5 vehículos de jefatura, 1 vehículo de logística, 1 vehículo Puesto de Mando Avanzado y un Dispositivo sanitario preventivo SUMMA112.