La industria aeroespacial española orbita sobre Madrid: La región agrupa al 95% de este sector

La Comunidad de Madrid agrupa el 95% del sector espacial de España. Como miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA), lleva a cabo más de una decena de misiones científicas entre las que se encuentran las observaciones de los planetas Venus, Marte y Saturno o el estudio de la interacción sol-tierra. Del mismo modo, varias de las misiones científicas de la ESA se realizan desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial de Villanueva de la Cañada.

Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC). Villanueva de la Cañada

El Gobierno regional ha realizado una importante inversión económica en distintos proyectos para situar en el primer nivel a los grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el TEC2SPACE-CM ‘Desarrollo y explotación de nuevas tecnologías para instrumentación espacial en la Comunidad de Madrid’ congrega a 70 científicos que trabajan en el desarrollo de herramientas que esperan facilitar la comprensión de aspectos fundamentales en astrofísica y exploración planetaria. Con un presupuesto de cerca de 750 mil euros para cuatro años (2019-2022), los investigadores participan activamente en diferentes misiones internacionales en colaboración con la ESA y la NASA. Del mismo modo, en el programa MARTINLARA-CM ‘Millimeter wave Array at Room Temperature for Instruments in Leo Altitude Radio Astronomy’, desarrolla un sistema de micropropulsión completo que se pueda integrar en un microsatélite que tratarán de lanzar próximamente desde la Comunidad de Madrid. El presupuesto concedido es de más de 887mil euros para el periodo 2019-2022.

Compromiso con pymes y start-ups

La Comunidad de Madrid realiza una gran apuesta por las empresas del área de la innovación tanto por su alto nivel tecnológico en el sector espacio como por su dinamismo. Gracias a las líneas de ayuda, han obtenido una exitosa participación en proyectos internacionales como es el caso de Ramen, una pyme de mecanizados tradicionales que ha evolucionado y fabrica actualmente componentes de la misión espacial Mars Perseverance Rover 2020. Ramen, es una empresa con una larga trayctoria, pues fue creada hace seis décadas, tiene sede en Torrejón y, como decimos ”ha puesto un pie en Marte” al participar en uno de los sensores de la misión “Perseverance”. Un ejemplo similar al de Lidax, una startup nacida a principios del 2000 que ha llegado a diseñar equipos embarcados en misiones de la ESA, la Agencia Espacial Europea según sus siglas en inglés.

En 2015 abrió sus puertas el Business Incubation Centre (BIC) de la ESA para la Comunidad de Madrid

En esto, como en tantas otras cosas, hay un antes y un después. El BIC lo conforman instituciones universitarias y tecnológicas de la región para facilitar la integración de las start-ups en su entorno y favorecer su colaboración en el desarrollo de soluciones para el sector espacial. Este programa en Europa ha apoyado ya a más de 500 empresas con unas tasas de supervivencia cercanas al 87%. La Comunidad de Madrid pertenece a la red internacional Network of European Regions Using Space Technologies (NEREUS) cuyo objetivo es aunar iniciativas y promover las alianzas entre las 21 regiones europeas participantes. Grandes empresas, pymes o cuatro Institutos Madrileños de Estudios Avanzados de Materiales. El soporte técnico a las empresas está garantizado gracias a la participación también de la red de universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos) y del Parque Científico de Madrid. Todos tienen participación en los encuentros de la innovación aeroespacial, Madrid Aerospace Cluster.

ESA BIC Comunidad de Madrid, con las startups, genera grandes resultados tanto a nivel de financiación obtenida por las empresas, ya que por cada euro invertido por la Comunidad de Madrid se genera cerca de 20 euros de financiación externa para empresas que se crean y desarrollan en la región, como a nivel de generación de empleo cualificado.

ESA BIC Comunidad de Madrid ha apoyado ya a 40 empresas de muy alto contenido innovador como Air Electronics, Geko Navsat, Skansense, Automated Devices o Wireless Sensor Technologies.

Asimismo, la región acoge el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Centro de Astrobiología que, junto a algunas de las universidades públicas madrileñas como la UCM o URJC, impulsan la investigación e innovación en el sector con la tecnología espacial más avanzada.

Cluster aeroespacial y Covid

El ecosistema aeroespacial que representa el cluster en la región aglutina grandes empresas, pymes, instituciones, universidades, centros de investigación y emprendedores. Un sector industrial que contribuye a la vertebración del territorio, a través de la generación de valor en términos de empleo, riqueza, generación de talento, atracción de la inversión y proyectos de emprendimiento ligados a la innovación.

En estos tiempos de Covid, por otro lado, la Comunidad de Madrid, desde que comenzó la pandemia, en concreto, las ayudas económicas articuladas desde la Consejería de Economía y Competitividad, a disposición de las pymes afectadas por la COVID, se han visto incrementadas, pues muchas de estas empresas desarrollan actividades consideradas prioritarias. Y pocas cosas o sectores más estratégicos como el aeroespacial.

Y un ejemplo, la Universidad Carlos III

El Parque Científico UC3M es uno de los cuatro nodos que constituyen el Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea en la región de Madrid, ESA BIC Comunidad de Madrid. Estas son algunas de las empresas y su área de trabajo que apoya esta Universidad. “Madridspace”: Propone el uso de “heat pipes” desarrollados a través de impresión 3D para la refrigeración de dispositivos. “Polar Developement” realiza proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación, además de integración en fabricación a nivel industrial. “HEATCONV” es una start-up española cuya misión es diseñar, fabricar y comercializar dispositivos electrónicos de reducido tamaño que recuperen electricidad del calor generados por cualquier elemento electrónico o mecánico, para una gran variedad de rangos de potencia o, que enfríen un determinado componente, mejorando su rendimiento y aumentando su vida útil. “SkanSense”. Análisis automatizado de Imágenes de Satélite para localización de objetivos. SkanSense utiliza un algoritmo propio y Machine Learning para localizar objetivos en imágenes de satélite de forma completamente automática y con un bajo coste computacional, optimizando así el tiempo y coste del proceso y la fiabilidad de los datos.

Estos son algunos de los ejemplos de una iniciativa de éxito en la Comunidad de Madrid que busca, más allá del espacio, crecimiento económico y bienestar para los madrileños.