Casado sitúa a Almeida en la carrera por liderar el PP de Madrid tras el paso al frente de Ayuso

Aparentemente nadie en el PP de Madrid desea reeditar pugnas del pasado. Como las que enfrentaron, por ejemplo, a Esperanza Aguirre y a Alberto Ruiz-Gallardón. Y, sin embargo, cada día que pasa, el escenario previo al Congreso regional que debe renovar la dirección madrileña y que está programado en el calendario de Génova para la primavera de 2022 se asemeja un poco más al de aquellos años convulsos entre Cibeles y Sol.

Ayer, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, al ser preguntado sobre quién debe ser la persona que, a su juicio, ha de ejercer el liderazgo de la formación en esta región, introdujo en la ecuación al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Lo hizo después de que el propio regidor dejara la puerta abierta en una entrevista publicada este fin de semana en «El País» y apenas unos días después de que Ayuso confirmase su intención de querer liderar el PP de Madrid. Casado subrayó que hay «dos militantes muy cualificados» –en alusión a Ayuso y a Almeida– que tendrán «mucho peso» en la elección del liderazgo en esta comunidad. «Peso en el que yo no voy a contar. La Dirección Nacional no tiene que meterse en esos procesos», añadió. Y aseguró que esa cuestión deberá abordarse «cuando toque».

Horas después, tras el pleno extraordinario que acogió el Palacio de Cibeles, Almeida compareció ante los medios y la pregunta era obligada. El alcalde insistió en la tesis del «cuando toque» esbozada por Casado y evitó dar pistas sobre sus intenciones: «Para el congreso quedan nueve meses. En estos momentos no tengo previsto, y las decisiones se tomarán cuando se acerque el congreso».

En el entorno de la presidenta Díaz Ayuso recuerda que ella es precisamente «la única que no ha hecho declaraciones públicamente». Respecto a las declaraciones realizadas en las últimas horas en torno al futuro de la formación en Madrid, fuentes próximas a Ayuso aseguran a LA RAZÓN que «lo que no tiene sentido es que lleven meses haciéndose declaraciones y se diga que ahora no toca». Subrayan, no obstante, que «la presidenta está centrada en su trabajo en la Comunidad de Madrid».

El debate en torno a esta cuestión se ha reavivado en los últimos días después de que la presidenta autonómica confirmara su intención de dar el paso y postularse como candidata a la Presidencia del PP de Madrid en el Congreso de la próxima primavera. Su incontestable victoria el 4 de mayo y la norma impuesta en las comunidades en las que el PP gobierna, en las que el presidente regional es también el líder del partido, son los dos argumentos que, en el equipo de Ayuso, consideran más que suficientes para justificar esta aspiración.

El cambio de Génova

El paso al frente de Ayuso parecía cerrar el debate abierto en los últimos meses en torno a la vía por la que debe optar el PP de Madrid para su futuro. Y es que, en principio, nadie en la formación esperaba que pueda concretarse en los próximos meses una candidatura alternativa a la de Ayuso. En junio, la dirección de Pablo Casado respaldó por primera vez, en boca del secretario general del PP, Teodoro García Egea, la posibilidad de que Ayuso presida el partido en la región. El número dos de Pablo Casado aseguró, al ser preguntado si debería presidir el PP madrileño o Díaz Ayuso o Camíns, que él no tiene capacidad de votar en Madrid, pero que, siendo las dos «excelentes políticas», Díaz Ayuso es «un referente de primer orden, no sólo en Madrid». Y agregó: «Si yo fuera afiliado lógicamente mi total apoyo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha demostrado que trabajar con firmeza, y trabajar por las personas en su santo y seña». Ahora, sin embargo, en Génova no se descarta nada. Quedan 9 meses, advierten.