El Hospital Zendal de Madrid cumple 300 días

El pasado 1 de diciembre de 2020 y tras ser construido en tan sólo tres meses, la Comunidad de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, inauguraba el Hospital Enfermera Isabel Zendal antes del comienzo de la tercera ola. Este hospital público dedicado al tratamiento del Covid de manera monográfica surgió de la experiencia vivida en el Hospital de IFEMA y se ha convertido en poco tiempo en un referente nacional e internacional en la atención hospitalaria por este virus. Hasta el momento se han atendido en sus instalaciones a más de 8.000 pacientes y ha llegado a tener casi 600 ingresados a la vez. Esta infraestructura sanitaria cuenta con la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) más grande de España, y la creación de la misma ha supuesto un hito desde el punto de vista clínico.

En lo que se refiere a la estrategia de vacunación, en el Hospital Isabel Zendal se han administrado más de 1,6 millones de vacunas y a fecha de hoy continúan inoculando, sin cita previa, primeras y segundas dosis, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con los tres tipos de vacunas disponibles.

Hospital Zendal de Madrid FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Podemos afirmar con orgullo que el Zendal es un centro hospitalario sin precedentes en España y que ha sido vital para toda la red de hospitales públicos desde un punto de vista asistencial. Quiero aprovechar la oportunidad que me da el diario LA RAZÓN para destacar que la decisión de construir este hospital al término de la primera ola contemplaba una visión a largo plazo de la lucha contra el Covid y con un objetivo asociado fundamental: que el resto de hospitales pudieran mantener, todo lo posible, la actividad no Covid. El Zendal ha curado a miles de personas, permitiendo que no se hayan saturado los hospitales madrileños.

El futuro de este hospital es que siga atendiendo a miles de madrileños y seguirá centrado en la atención de pacientes Covid, tanto en hospitalización, UCRI y UCI, como en la Unidad de Rehabilitación Integral post Covid. De la misma manera, la flexibilidad de esta infraestructura sanitaria nos va a permitir que se convierta pronto y en cuanto la situación de la pandemia lo permita, en un Centro de Cuidados Post Hospitalarios para patologías asociadas a la perdida de funcionalidad tras un ingreso hospitalario, así como para tratamientos post covid.

No quisiera terminar sin reiterar mi agradecimiento y reconocimiento a los profesionales que trabajan en este hospital y a su equipo directivo, así como a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que se entregan incondicionalmente y a diario al cuidado de la salud de los madrileños.

Enrique Ruiz es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid