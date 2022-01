Los retos de los políticos madrileños para un 2022 con aroma preelectoral

Queda un año, cuatro meses y 19 días. Las próximas elecciones municipales y autonómicas tienen fecha: 28 de mayo de 2023. Y, como cada vez que se abren las urnas, los partidos se la juegan. De ahí que todos ya enfoquen su estrategia de cara a lo que se dirimirá ese día. En Sol y en Cibeles, por supuesto, pero también en los otros 178 municipios que no son la capital. La tendencia manifestada el pasado 4 de mayo en los comicios autonómicos anticipados y el resultado de 2019 podría hacernos prever que nos encaminamos hacia dos cara a cara en los feudos por excelencia del poder en Madrid. El de Isabel Díaz Ayuso frente a Mónica García. Y el de José Luis Martínez-Almeida frente a Rita Maestre. Un extremo que, sin embargo, no está del todo claro. El PSOE de Pedro Sánchez ha activado ya toda su maquinaria, primero con la elección de Juan Lobato como nuevo secretario general, y después, con la designación de Mercedes González como responsable de la agrupación socialista en la capital. De manera que habrá que ver si funciona o no el plan de Moncloa y cómo llega el PSOE a una cita en la que se juega todo su poder municipal, especialmente en lo que afecta a las grandes ciudades del sur, teñidas de azul por el tsunami “ayusista” del pasado 4 de mayo. Ante este horizonte, los retos que afrontarán estos seis políticos a lo largo del año que acaba de arrancar y la manera en la que salgan exitosos o no de estas pruebas determinará buena parte de sus expectativas en esas elecciones. En un contexto marcado por esperanza de ir dejando atrás lo peor de la pandemia y la posibilidad de encarar la recuperación económica, el discurso que enarbolen cada un de ellos en este 2022 marcará su futuro. Si se equivocan tendrán poco margen para rectificar.

Isabel Díaz Ayuso: frenar a Moncloa y presidir el partido

La presidenta madrileña arranca de manera efectiva el año 2022 esta próxima semana. El punto de partida está, eso sí, en las antípodas de hace un año. Avalada por las urnas y al frente de un Gobierno monocolor. Tiene ante sí la tarea de consolidar su acción de Gobierno y podrá hacerlo con los primeros presupuestos, los de este año, con su firma. De entre los muchos retos a los que con toda seguridad tendrá que hacer frente –y si descartamos el principal, que seguirá siendo la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus– destacan dos. En su papel de presidenta regional, los planes de Moncloa pasan por alumbrar una armonización fiscal que, en la práctica, puede suponer una subida de impuestos a los madrileños. Su misión será articular mecanismos para frenarlo. En lo que concierne a su posición dentro del PP de Madrid, ya anunció su intención de liderarlo. El Congreso regional sigue sin fecha y no parece que vaya a tener rival en esa carrera. Aquí el desafío será integrar a los más próximos a Génova y al alcalde Martínez-Almeida.

La presidenta Ayuso durante el discurso de fin de año. FOTO: Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid / EFE

Mónica García: extender el sorpaso a municipios y distritos

Al margen de Ayuso, la gran triunfadora de las elecciones del 4 de mayo fue la candidata de Más Madrid, Mónica García. Ahora lidera la oposición en la Asamblea de Vallecas y ha logrado, al menos en sus cara a cara de los jueves frente a la presidenta, consolidarse en ese papel. A su favor ha jugado la interinidad con la que Hana Jalloul asumió la portavocía de los socialistas en el parlamento regional tras la renuncia de Ángel Gabilondo. En el terreno institucional, mantendrá su apuesta por la agenda de lo que denominan «la política de lo cotidiano» y por un discurso «desacomplejado» frente a la derecha. En el plano interno, Más Madrid continúa dando pasos en su construcción como partido y el objetivo en este punto pasa por continuar echando raíces en los distritos de la capital y en los municipios de la región. De cara a 2023, la apuesta de García y de su partido sigue siendo la misma que le llevó a decir «no» a Iglesias el 4-M. Porque, a juicio de esta médico, la victoria de la izquierda no pasa necesariamente por su unidad en las urnas.

Líder de la oposición de Más Madrid, Mónica García Gómez. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Juan Lobato: detener la sangría del 4-M en sólo 17 meses

Reconocía hace apenas unos días en una entrevista en LA RAZÓN que no es «un lobo hambriento de sangre que me tire al cuello de Ayuso». La militancia socialista ha encomendado a Juan Lobato una labor nada fácil: poner en marcha a un PSOE que ya es tercera fuerza en la región y cuarta en la capital. Acometerá esa tarea sin mucho tiempo por delante porque las elecciones municipales y autonómicas están a menos de 18 meses. Con la capacidad de gestión que le brinda su pasado de alcalde de Soto del Real, asegura que no hay fórmulas mágicas ni atajos en ese camino: «Quiero hacerlo con la única con la que los socialistas saben ganar la confianza: trabajo, seriedad y solvencia». Desde luego el resultado del 4 de mayo cosechado por Gabilondo no invita a ser optimista. Tampoco ayudan a Lobato las noticias llegadas en el final de año desde Móstoles, con la imputación de todo el equipo de Gobierno, con el añadido de que es ésta la ciudad más grande que gobierno el PSOE en la región; y desde San Martín de Valdeiglesias, con la detención de la ex alcaldesa socialista.

Secretario general del PSOE M, Juan Lobato FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

Martínez-Almeida: ejecutar la inversión y recuperar a sus socios

Comenzó 2021 al frente de una ciudad paralizada por Filomena y ha iniciado 2022 confinado tras contagiarse de Covid-19. El año acabó con curvas para el alcalde Almeida después de que ver cómo Vox no quiso brindarle su apoyo para aprobar los presupuestos. Necesitó del apoyo del grupo mixto. Lo cierto es que llega Almeida al inicio de este año preelectoral con los deberes hechos, pero con la relación con sus socios, el grupo liderado por Ortega Smith, sensiblemente comprometida. En el horizonte de estos doce meses tiene varios retos el alcalde. De la forma en la que cristalicen buena parte de las obras y los proyectos de inversiones en este momento en curso a lo largo y ancho de los 21 distritos de la ciudad dependerá buena parte de sus bazas para revalidar el bastón de mando de Cibeles en mayo del 23. Las encuestas dicen que podrá conseguirlo, pero que seguirá necesitando de Vox. Y aquí, por tanto, también tendrá trabajo: recomponer la química pasada. En lo que tiene que ver con el futuro del PP de Madrid, su papel en el próximo Congreso sigue siendo una incógnita.

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Rita Maestre: ser la alternativa entre ‘las izquierdas’

Las elecciones municipales de 2019 concedieron a Más Madrid el papel de primera fuerza en Cibeles. Las tensiones internas y la marcha de cuatro «tránsfugas» al grupo mixto –que serán ahora tres, tras la renuncia de uno de ellos– han mermado el músculo de los de Rita Maestre en su labor de oposición a Almeida. Tras este «shock», la meta de Más Madrid en la capital pasa por poner a punto el partido de cara a los comicios de 2023. En ello han venido trabajando a lo largo de los últimos doce meses con la elaboración, entre otras cuestiones, de sus propios estatutos. Una hoja de ruta que tendrá como última etapa la elección de la persona que encabezará la papeleta. Y aquí todas las miradas –ella misma ha reconocido su intención de aceptar el desafío– están puestas en Maestre. Quizá llegue entonces su mayor reto. No en vano, tendrá que hacer frente a un PSOE en reconstrucción y a la posible incursión de Podemos en la arena municipal tras su espantada de 2019. Y quién sabe si también a sus ex compañeros, los ahora «socios de presupuestos» de Almeida en Recupera Madrid.

Rita Maestre, concejala del Ayuntamiento de Madrid, donde desempeña la responsabilidad de portavoz del Grupo Municipal Más Madrid. FOTO: ©Gonzalo Pérez Mata La Razón

Mercedes González. devolver el pulso al socialismo en la capital

No parece que le vaya a faltar trabajo a Mercedes González en este 2022. Tendrá que compatibilizar su tarea como delegada del Gobierno en Madrid con la de poner en marcha la agrupación que el PSOE ha creado recientemente en la capital. El empuje y la consolidación de Más Madrid ha hecho daño en las filas socialistas –no hay más que ver la curva de votos dibujada en las elecciones de 2015, 2019 y 2021– y Pedro Sánchez ha confiado la misión de resucitar al partido a esta periodista. No hay confirmación oficial pero todos los indicios parecen señalarla como candidata del PSOE al Ayuntamiento de la capital en los comicios de 2023. Una institución que conoce bien. «Vamos a hacer que cada rincón de nuestra ciudad se ponga a disposición de lo más importante: los madrileños», aseguraba hace unos días en su balance del año. El objetivo es que el electorado de izquierdas en la ciudad vuelva a «mirar» al PSOE. No lo tendrá fácil si Moncloa y el Gobierno de Sánchez insisten en su estrategia de señalamiento permanente hacia Madrid.