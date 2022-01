Una banda de albaneses ¿detrás del robo a Benzemá?

Vienen de países del Este de Europa, están un tiempo en España dando varios golpes por distintos puntos del país y se vuelven a vivir su país hasta la temporada que viene. Son las llamadas «bandas itinerantes» del Este y podrían estar detrás del robo a la mansión del futbolista del Real Madrid, Karim Benzemá, producido el pasado domingo, ya que estos grupos criminales suelen dedicarse a las viviendas de lujo.

La Policía Nacional, encargada de la investigación del caso, investiga si los autores del asalto serían una banda de «albanos», como conocen en el argot policial a los antes llamados albanokosovares, muy especializados en dar «palos» de lujo, tanto en mansiones de millonarios como en el robo de vehículos de alta gama, si bien actúan por separado.

En esta ocasión, el robo se produjo en algún momento entre las 15:00 y las 19:00 horas del domingo por la tarde, justo cuando el jugador disputaba el encuentro deportivo entre su equipo, el Real Madrid, y el Elche.

Según fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, fue la central de alarmas quien dio el aviso por el robo aunque ésta habría sido activada los propietarios al llegara casa y verlo todo revuelto. Es decir, que la alarma no habría servido, a priori para nada, ya que estas bandas son expertas en la colocación de inhibidores y otros sofisticados métodos para desconectar estos chivatos.

Acceso por la piscina

Al parecer, el grupo de asaltantes entró en el chalet saltando la valla del perímetro exterior de la vivienda, accediendo a la finca por la zona piscina. Después emplearon mazas, con las que fracturaron la persiana y la cristalera de uno de los accesos al interior del domicilio. Una vez que los agentes fueron alertados del robo se desplazaron al lugar, situado en una exclusiva zona de San Sebastián de los Reyes.

Ahora, los policías investigan por qué no saltó la alarma antes y están realizando una inspección ocular y recoger los restos de sangre aparecidos cerca de la piscina, por lo que se cree que uno de los ladrones se cortó, según Europa Press. Los agentes tratarán de extraer ADN de la muestra y meterla en la base que registra estos datos por si diera la casualidad de que estuviera fichado previamente por algún cuerpo policial.

Según fuentes policiales, el jugador del Real Madrid aún no habría presentado una denuncia formal con todo los objetos sustraídos. Un inventario que, según las mismas fuentes, no siempre es fiel a la realidad; no por «engordarlo» sino porque muchas veces se omite si había grandes cantidades de dinero en efectivo en la vivienda. En este tipo de casos, más que porque tenga un origen ilícito, porque no siempre ha pasado el filtro de Hacienda.

Esta sería la segunda vez que Karim Benzema sufre un robo en su casa, ya que fue en febrero de 2019 cuando otro grupo de individuos asaltó su inmueble, también durante un partido en el estadio Santiago Bernabéu, concretamente contra el Fútbol Club Barcelona. Se desconoce ahora sería la misma banda pero la Policía está casi convencida de que se trata de una banda del Este, que está golpeando fuerte en la Comunidad de Madrid desde el pasado verano.