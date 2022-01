Cosas que pasan

Entre tanto drama, un poco de salseo. Entre tambores de guerra, un poco de infidelidad. Entre Ómicron y distancia social, un paseíto de la mano por la playa. La noticia nacional de la semana, mientras circulan las mentiras y los bulos en la campaña de Mañueco y compañía, ha sido la portada de Lecturas, donde se veía a Iñaki Urdangarín acompañado por una compañera de trabajo en actitud mas que cariñosa. Salvo para la Infanta Cristina, nadie puede hacer de esta noticia un drama. Más bien todo lo contrario. El concepto que hay en el país sobre el personaje en cuestión es tan bajo, que la propia familia real debería celebrar la infidelidad con champán, si no fuera por el sufrimiento que seguro lleva a cuestas la hermana del Rey. Parafraseando a Piqué, bien se podría aplicar su “contigo empezó todo” para resumir la aportación del exjugador de balonmano a la Casa Real.

Como si fuera una historia de amor vista en Instagram, donde solo relucen los cuentos de hadas, la pareja se enamoró contando con la aprobación de un país entero que jamás hubiera adivinado el nivel de ambición que demostró tener el entonces deportista. Lejos de actuar con los valores que representa su profesión de juventud, decidió pasarse por el arco del triunfo el nombre de la histórica familia de la que empezó a formar parte a finales de los 90, y meterse a empresario corrupto. Su mujer le perdono aquella infamia en contra de lo que le aconsejaban sus más allegados, pero la recompensa seguro que no ha sido la que esperaba. Me puedo imaginar a su circulo mas cercano intentando consolar a una persona decepcionada a base de evidencias de las que el corazón no entiende, pero existen pocas dudas de lo que estará pensando todo España, incluido su hermano obviamente: Cristina, es lo mejor que te podía pasar. Aunque te pueda parecer pronto verlo, esta nueva mujer te esta quitando un buen marrón de encima.