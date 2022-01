Ayuso anuncia su intención de liberalizar los horarios del taxi en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este lunes a favor de plantear una liberalización de los horarios del taxi y ha insistido en la necesidad de que este sector haga una apuesta decidida por la digitalización. También ha recalcado que, a su juicio, deberían establecerse exámenes para los conductores de VTC.

Durante una entrevista en Antena 3, Ayuso ha planteado dos líneas de actuación respecto al taxi: ayudas para su digitalización con la idea de que se incluyan en plataformas de movilidad, cuyo objetivo es incrementar su facturación un 43%; y liberalización horaria, esto es, poder trabajar las 24 horas del día los 365 días del año, cuya meta sería ingresar un 60% más. Todo ello, según Ayuso, permitiría crear 3.000 puestos de trabajo.

“Hemos calculado que si el taxi se acogiera a la digitalización ayudaría a recuperar un 43% la recaudación, como hacen los taxis que ya están acogidos a plataformas. También liberarlo para que puedan trabajar las horas que quieran y los días que quieran. Con unos cálculos que hemos hecho también hemos visto que podrían recaudar más de un 60% en lo que ya están ahora mismo cobrando porque ahora tienen muchísimas restricciones de horarios y de días”, ha asegurado Ayuso. En este sentido ha anunciado su propuesta para aprobar “nuevas ayudas para que modernicen las flotas, para que incluso cambien su imagen corporativa si quieren y se digitalicen”.

Respecto al conflicto entre el taxi y el sector VTC, Ayuso ha recordado que es el Gobierno de Sánchez el que ha dejado esta cuestión sin resolver: “Hay un decreto de Ábalos que dejó colgando ahí y que nos pasaba a las comunidades autónomas la mayoría del problema y que vence ahora. Lo que tenemos que hacer es o actualizarlo y si no, dejarlo morir y, por tanto, que desaparezcan las VTC. Y yo no quiero eso. Madrid es una región libre, que apuesta por la competencia, apuesta por la tecnología y no somos la Barcelona de Colau, que echa para atrás las VTC y no ayuda al sector. No creo que esa sea la imagen que necesita Madrid”.

Ayuso se ha definido como “defensora y usuaria del servicio del taxi”. Y ha añadido: “Creo que es especial y ahora lo que necesitan son ayudas y un enfoque diferente para competir con las VTC. No se trata de que a las VTC les vaya peor, se trata de que al taxi le vaya mucho mejor. Es un sector que ha cumplido siempre con las normas, de gente trabajadora que ha venido de todos los rincones de España a trabajar y mucho y ahora han cambiado las normas y por eso hay que ayudarles”. En este sentido ha asegurado que “no pueden seguir proliferando las VTC de manera desmesurada y también tienen que empezar a pasar por unos exámenes como los conductores del taxi. Quiero que la gente que se monte en ellos, una vez esté en manos de una persona, sepa que esta sabe exactamente lo que está haciendo”. “Hace poco visité una sede de una VTC y tengo a algunos taxistas ofendidos. Durante el año pasado los mencioné hasta en 14 discursos de manera directa… por una vez que he estado con las VTC… El 93% de las ayudas han ido siempre a sector del taxi y yo soy firme defensora del sector”, ha concluido la presidenta.